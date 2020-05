Schitterende beelden uit Bilbao: afscheidnemend clubicoon Aduriz krijgt erehaag in San Mames Redactie

22 mei 2020

22u51 0 Voetbal Hij had het graag anders gezien, maar eergisteren kondigde Bilbao-clubicoon Aritz Aduriz op zijn 39ste dan toch zijn afscheid van het voetbal aan. De Spanjaard kreeg vandaag een pakkend eerbetoon, met prachtige beelden tot gevolg.

Een heupblessure en de coronacrisis. De twee katalysatoren voor het pensioen van Aritz Aduriz. De cult-spits van Athletic Bilbao deelde eergisteren mee dat hij op pensioen zou gaan, maar dat gebeurde niet vooraleer hij door zijn club met een passend eerbetoon werd bedacht. Aduriz had geen groot gebaar gevraagd, maar kreeg vandaag alsnog een indrukwekkend afscheid.

De spits werd door zijn club gevraagd om nog één keer het gras in het San Mames-stadion te betreden. Aduriz mocht voor de gelegenheid een afscheidsrondje in het stadion maken met zijn vrouw en kinderen. De club had daarvoor heimelijk de technische staf, het bestuur, de voorzitter en Aduriz’ ploegmaats opgetrommeld voor een erehaag.

Groot was de verrassing dan ook bij Aduriz toen hij het veld op kwam. De goalgetter kon zijn tranen amper bedwingen. “Ik vroeg om iets simpels, dit had ik niet verwacht. Wat ik de afgelopen dagen allemaal aan berichten heb gekregen, het is fantastisch.”

