Scheidsrechtersbaas FIFA: "Een arbiter die denkt aan de videoref, is bang of twijfelt" Valerie Hardie

08 mei 2018

21u10 2 Voetbal De Video Assistant Referee, beter bekend als de VAR, hoeft in België geen introductie meer. Hij haalde al meer dan eens het nieuws tijdens de play-offs. Over een maand begint in Rusland het WK voetbal: daar zal de VAR pas écht aan zijn vuurdoop toe zijn, maar Massimo Busacca, hoofd van het FIFA-departement van de scheidsrechters, heeft er alle vertrouwen in, zo zei hij op het congres van de AIPS, de Internationale Sportpersbond, in Brussel.

In 2011 ging Massimo Busacca op pensioen als scheidsrechter. Op zijn cv staan onder meer twee WK’s (2006 en 2010) en de finale van de Champions League in 2009 tussen Manchester United en FC Barcelona. De 49-jarige Zwitser sprak dan ook als ervaringsdeskundige in het Brusselse Hotel Plaza over het systeem van de Video Assistant Referee, die in Rusland voor het eerst op een WK wordt ingezet. Nà twee jaar testen. Eerst op het WK voor clubs van 2016 in Japan, nadien op het WK voor U20 in Zuid-Korea, de Confederations Cup in Rusland en in december 2017 op het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten.

