Scheidsrechter Bart Vertenten verlaat gevangenis van Hasselt onder voorwaarden MDB

16 november 2018

16u15

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 40 Voetbal Scheidsrechter Bart Vertenten is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat besliste de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI). “Zoals het federaal parket zelf gevorderd had”, zegt Eric Van der Sijpt, woordvoerder van het federaal parket. Vertenten zat meer dan een maand in de cel nadat hij werd opgepakt wegens verdenking van omkoping en het vormen van een criminele organisatie. Vertenten verliet de gevangenis om iets na 16 uur, zijn ouders kwamen de scheidsrechter ophalen. De scheidsrechter weigerde commentaar te geven.

Hans Rieder, de advocaat van Bart Vertenten, had voor de KI aangevoerd dat het aanhoudingsmandaat nietig was, aangezien het werd uitgevaardigd door een onderzoeksrechter die door het Antwerpse hof van beroep eerder deze week gewraakt werd.

“De KI veegt dat argument van tafel en stelt in zijn arrest dat de onderzoeksrechter onafhankelijk en onpartijdig handelde toen hij besliste om Bart Vertenten aan te houden. Het bevel tot aanhouding was dus wel degelijk regelmatig”, zegt Van der Sypt.

Bart Vertenten werd op 11 oktober aangehouden en in verdenking gesteld van criminele organisatie en private corruptie in het onderzoek naar een criminele organisatie, witwaspraktijken en private corruptie in het Belgische voetbal. Nadat de raadkamer in Tongeren zijn aanhouding bevestigd had, diende Hans Rieder, de advocaat van Vertenten, een wrakingsverzoek in.

Hij was van mening dat Raskin niet meer objectief en onpartijdig te werk kon gaan, omdat hij bij de start van het onderzoek nog lid was van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Advocaat Rieder slaagde dus ook in zijn opzet zodat Joris Raskin vervangen moet worden in het grootschalige onderzoek.

Het hof oordeelde maandag dat de jarenlange functie van Raskin binnen de KBVB inderdaad een schijn van partijdigheid kan doen ontstaan bij de publieke opinie en besliste om hem van het onderzoek te halen. Gisteren verscheen Bart Vertenten opnieuw voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die over zijn verdere aanhouding moest oordelen. Vandaag viel de beslissing: de scheidsrechter mag na een maand voorhechtenis de gevangenis van Hasselt verlaten. Intussen trok Vertenten de gevangenisdeuren ook achter zich dicht. Welke voorwaarden hij precies zal moeten naleven, wilde het federaal parket niet kwijt. Advocaat Hans Rieder wilde geen commentaar geven op de beslissing van de KI.