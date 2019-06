Sarri is zijn heerlijke zelf op persvoorstelling: “Een kostuum? Op mijn leeftijd is het vooral belangrijk dat ze me niet in m'n blootje het veld op sturen” DMM

20 juni 2019

21u50

Bron: AP 0

Juventus heeft met Maurizio Sarri een cultfiguur binnengehaald als nieuwe hoofdcoach. De 60-jarige Italiaan is een verstokte roker en bovendien geen fan van kostuums op een voetbalveld. Hij haalde er alvast de verzamelde pers mee op zijn hand bij zijn officiële voorstelling.

“Een kostuum? Ik weet het niet. Dat hebben we nog niet besproken. Contractueel ben ik verplicht om de club naast het veld te vertegenwoordigen in een pak, maar op het veld draag ik liever geen kostuum. Ach, het is een discussie voor later. Op mijn leeftijd is het vooral belangrijk dat ze me niet in m’n blootje het veld opsturen.”