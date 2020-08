Saoedi-Arabië zet vol in op Belgische trainers in de hoop een nieuwe Hazard of Lukaku te vinden JVV

24 augustus 2020

10u51 0 Voetbal Saoedi-Arabië gaat op zoek naar… Belgische voetbalcoaches om het land van een eigen gouden generatie te voorzien.

Het werk van onder anderen Michel Preud’homme, Eric Gerets en Jan Van Winckel in de Golfstaat is er de voetbalbobo’s niet ontgaan. De ‘Belgische school’ wordt er als een toonbeeld gezien, daarom gaan ze nu op zoek naar Belgische trainers voor de ontwikkeling van talent.

Het Saoedische voetbal op de kaart zetten, is maar een deel van een grootschalig sportproject van het Saoedische ministerie van Sport. Met de Mahd Sports Academy wil het in 20 verschillende sporten Saoedisch talent ontdekken, al wordt voetbal de belangrijkste tak. Het trekt voor de ontwikkeling van de academie meer dan een half miljard euro uit. Later willen ze zelfs over de grenzen gaan en in verschillende landen een academie opstarten – ook ons land staat op die lijst. Het plan is om dan in België opgeleide spelers naar een club te laten gaan die in handen van een Saoedische sponsor is.