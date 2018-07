Sampaoli na erbarmelijk WK weg als bondscoach van Argentinië Redactie

21u32 2 Voetbal Jorge Sampaoli is niet langer bondscoach van Argentinië. Na het dramatische WK is in onderling overleg besloten het contract per direct te beëindigen. Dat laat de voetbalbond weten op Twitter.

Sampaoli ligt al enkele weken onder vuur nadat Argentinië zich met grote moeite door de groepsfase op het WK worstelde. De achtste finales tegen Frankrijk was dan ook het logische eindstation. Toch behield bondsvoorzitter Claudio Tapia het vertrouwen in de 58-jarige oefenmeester, Sampaoli kreeg er zelfs nog een functie bij. Hij zou de Argentijnse U20 onder zijn hoede nemen.

Enkel de Argentijnse voetbalbond (AFA) kon daar nog een stokje voor steken, en deed dat vandaag. Sampaoli, wiens contract tot 2022 liep, werd in onderling overleg aan de deur gezet. "Vandaag bereikten de AFA en Sampaoli een wederzijds akkoord om een einde te stellen aan een cyclus bij het nationale team." De bond zou een bedrag van zeker tien miljoen euro moeten ophoesten. Wie zijn taken overneemt, is nog niet bekend.

