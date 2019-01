Sala nog steeds vermist: ook deze elf luchtvaartdrama's deden de voetbalwereld opschrikken GVS

22 januari 2019

17u05

Bron: Belga 0 Voetbal Er bestaat grote ongerustheid over het lot van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala . Sinds gisteravond is er geen spoor meer van het vliegtuigje waarin hij zat op weg van Nantes naar Cardiff. De voetbalwereld werd de voorbije zeventig jaar al verschillende keren opgeschrikt door luchtvaartongevallen.

27 oktober 2018

Vichai Srivaddhanaprabha, de Thaise voorzitter van Premier League-club Leicester, komt samen met vier andere personen om het leven bij een helikopterongeval. Het toestel kwam vrijwel direct nadat het was opgestegen vanuit het King Power-stadion in de problemen en stortte neer op een parkeerplaats. Onder het bewind van Srivaddhanaprabha veroverde Leicester in 2016 als een van de verrassendste Engelse kampioenen aller tijden de landstitel. Hij was ook eigenaar van OHL.

28 november 2016

Bijna de voltallige selectie van de Braziliaanse ploeg Chapecoense verliest het leven als het vliegtuig op weg naar Medellin neerstort. Chapecoense moest in Colombia de heenwedstrijd van de finale van de Copa Sudamericana afwerken. Bij het ongeval stierven in totaal 71 van de 77 passagiers, onder wie negentien spelers, veertien stafleden en een twintigtal journalisten.

3 juni 2007

Bij een helikoptercrash nabij Freetown komen 22 personen om het leven. Het toestel transporteerde enkele Togolese voetbalbestuurders, die naar de hoofdstad van Sierra Leone afzakten om hun nationale team aan het werk te zien in de kwalificaties voor de Africa Cup van 2008. Ook toenmalig sportminister Richard Attipoé overleefde het ongeluk niet.

23 oktober 1996

Matthew Harding, de vicevoorzitter van Chelsea, sterft als zijn helikopter crasht in de buurt van Middlewich. Het toestel was na een wedstrijd in Bolton opgestegen. Alle vijf inzittenden kwamen om.

27 april 1993

Dertig personen laten het leven wanneer een vliegtuig van het Zambiaanse leger voor de kust van Libreville (Gabon) in zee stort. Aan boord bevonden zich achttien voetballers van het nationale team van Zambia, die op weg waren naar een WK-kwalificatiewedstrijd in Dakar.

7 juni 1989

Bij een vliegramp nabij Zanderij, Suriname, komen 176 personen om het leven. Een deel van de selectie van het zogenaamde Kleurrijk Elftal was aan boord, voetballers van Surinaamse afkomst die vooral in Nederland speelden. Stanley Menzo, die later actief zou zijn bij Lierse als speler en als trainer, ontsnapte omdat hij een vlucht eerder nam.

8 december 1987

Zestien spelers en de technische staf van Alianza Lima, de oudste en meest prestigieuze voetbalclub van Peru, sterven wanneer een toestel van de Peruaanse marine nabij Lima in zee verdwijnt. Geen van de 43 passagiers overleeft de ramp.

30 years ago today @ClubALoficial #AlianzaLima lost their whole team in a plane crash 😢 This monument is from 1991. pic.twitter.com/hsH7z20MYn From Pitch to Plinth(@ SportingStatues) link

11 augustus 1979

Twee toestellen van het type Tupolev-134 botsen in de toenmalige Sovjet-Unie tegen mekaar nabij het Oekraïense Kurilovka. In het ene toestel komen 84 personen om, in het andere sterven 94 mensen. De selectie van het Oezbeekse Tachkent, die op weg was naar Minsk, is bij de slachtoffers.

16 juli 1960

Acht leden van de Deense nationale ploeg sterven wanneer hun toestel crasht bij het opstijgen van de luchthaven van Kastrup, nabij Kopenhagen.

6 februari 1958

Een vliegtuig met aan boord de selectie van Manchester United, journalisten en supporters crasht op de besneeuwde piste van München, na verschillende pogingen om op te stijgen. In totaal komen 23 personen om, waarbij acht spelers en drie stafleden. De toenmalige Engelse kampioen keerde huiswaarts na een Europese wedstrijd in Belgrado.

4 mei 1949

Achttien spelers van Torino sterven als hun toestel in slecht weer komt en neerstort in de buurt van Turijn. De selectie, die vier opeenvolgende Italiaanse titels veroverd had, keerde terug van een vriendenwedstrijd in Lissabon. In totaal 31 mensen sterven.

On 4 May 1949, a plane crash killed almost the entire squad of Serie A's all-conquering champions, Il Grande Torino.



Among them was English coach Leslie Lievesley, who had survived three previous air crashes.



This is the story of the Superga disaster: https://t.co/FfNuIp9MCC pic.twitter.com/7UXUSY5FX2 BBC Sport(@ BBCSport) link

On this day (4 May 1949) Il Grande Torino football club five-time champions of Italy in the 1940’s, perished in the plane crash that hit the Basilica of Superga.

31 lives lost....🙏



That was 2 years before I was born, but I always remember this event, such a great team. pic.twitter.com/XOs2eU9ujr The AC Milan-Godfather(@ ACMilanSydney) link