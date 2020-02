Saelemaekers voorgesteld bij Milan: “Mijn grootste kwaliteit als voetballer? Voorzetten!” DMM

04 februari 2020

13u05

Bron: La Tribune/MilanTV 0 Voetbal Alexis Saelemaekers heeft afgelopen weekend z’n eerste minuten gemaakt voor AC Milan. De ex-winger van Anderlecht blikte bij La Tribune nog eens terug op zijn opvallende overgang. Vandaag werd hij officieel voorgesteld in Milanello.

Van de studio van La Tribune naar zijn eigen persconferentie in Milanello. Alexis Saelemaekers werd na zijn debuut afgelopen weekend pas vandaag officieel voorgesteld bij AC Milan. In Italië wilden ze vooral weten hoe Milan bij de winger van Anderlecht was uitgekomen. “De club is altijd eerlijk geweest met mij. Bij Anderlecht vertelden ze me dat Milan geïnteresseerd was en ze vonden dat een mooie stap in mijn carrière.”

“Je voelt de professionaliteit en de grandeur meteen in deze club”, vertelde Saelemaekers nogal clichématig bij zijn persvoorstelling. “Na mijn eerste momenten in de kleedkamer zag ik bij alle spelers een grote vastberadenheid om het te maken. Ze zijn hier geprogrammeerd om te winnen en hun best te doen. Ik bewonder dat wel”, aldus Saelemaekers.

Uiteraard werd verwezen naar Romelu Lukaku. De Rode Duivel gooit hoge ogen in de aanvalslinie van stadsgenoot en rivaal Inter. Ook hij werd bij Anderlecht opgeleid. “Toen ik 12 jaar was, zag ik hem bij Anderlecht spelen. Ik keek toen al naar hem op. Wat mijn grootste kwaliteit is? Ik denk gezien mijn assists bij Anderlecht dan vooral aan mijn voorzetten. Dat moet mijn grootste specialiteit zijn als voetballer.”

Verder kwam ook de vraag of Saelemaekers na zijn debuut van een dik kwartier in het shirt van de Rossoneri al kon vertellen of er veel verschillen zijn tussen de Belgische en de Italiaanse competitie. “Dat kan ik nu nog niet écht zeggen. Tactisch gaat het er sowieso veel preciezer aan toe en ik merkte dat er ook wel sneller en intenser wordt gespeeld. Het zal wat tijd vergen om mij aan te passen, maar dat bekijk ik week per week.”

Debuut tegen Chievo

Terug naar zondagmiddag. De oogjes blonken bij Saelemaekers’ debuut voor Milan. Een kwartier voor tijd viel hij in bij een 1-1-stand tegen Chievo. Faraoni had de bezoekers uit Verona op voorsprong gebracht, Calhanoglu maakte snel gelijk. Na de rode kaart van Sofyan Amrabat dacht iedereen dat Milan er nog over zou gaan, maar dat gebeurde niet. De druk te steriel, te weinig kansen. Saelemaekers viel eerder onopvallend in.

“Het was een kinderdroom die voor mij in vervulling ging", vertelde Saelemaekers gisteren over zijn debuut. “Ik was wat gestresseerd. Toen ik moest invallen, waren de instructies die de staf meegaf in het Italiaans. Ik verstond er niets van. Ik wist niet op welke plaats ik moest invallen. Pas toen ik zag welke speler eraf kwam, wist ik waar ik moest gaan staan. Ik speelde op de rechtsachter, maar omdat Verona maar met zijn tienen was, kon ik offensiever voetballen.”

Spelen met de grote Zlaten Ibrahimovic zat er afgelopen weekend nog niet in voor onze landgenoot. De Zweed haakte ziek af, maar Saelemaekers kon hem wel al ontmoeten. Dat vertelde hij zelf in La Tribune op RTBF. “Ik ben meteen in de armen genomen door mannen als Maldini”, glunderde Saelemaekers. “Ik heb intussen ook Zlatan ontmoet. Je kan moeilijk naast ‘m lopen. Je voelt meteen zijn aanwezigheid als hij ergens opduikt. Het is iemand met veel charisma.”

Van Frank Boeckx naar Zlatan Ibrahimovic tegenover je in de kleedkamer. Het kan verkeren, weet ook Saelemaekers. De komende weken moet hij niet meer de wei in tegen Eupen of STVV, maar wel tegen Juventus en Inter - eind deze week al. Daar krijgt Saelemaekers Romelu Lukaku tegenover zich. “Ik kreeg een sms’je van Romelu toen mijn transfer bekend werd. Hij stuurde me al enkele Italiaanse woorden toe, die ik absoluut moest kennen.”

“Ik wil bij Milan zo snel mogelijk mijn plaats in de ploeg zoeken. Ik ga zo hard mogelijk werken om in de ploeg te staan. Daarna is het voor ons zaak om zo hoog mogelijk te eindigen”, vertelde Saelemaekers verder. Onze 20-jarige landgenoot is pas de tweede Belg na de Tweede Wereldoorlog die bij de Rossoneri voetbalt. Erik Gerets ging Saelemaekers voor.

Tot slot liet Saelemaekers ook nog eens zijn licht schijnen op de kansen van Anderlecht voor play-off I. “De kleedkamer gelooft er nog in. Iedereen weet dat het moeilijk wordt, maar de ploeg gaat het maximale doen om er te geraken. Vincent Kompany heeft anderhalve maand geleden een berekening gemaakt. Ik denk dat we toen nog 13 wedstrijden moesten spelen en dat we er zeker 9 van moesten winnen.”

“Het ‘proces’ zit ook goed ingebakken bij de spelers in de kleedkamer van Anderlecht. We hadden tien spelers onder de 20 jaar, dan weet je dat het zo moet gaan. Het seizoensbegin was moeililjk om het voetbal te brengen dat Kompany voor ogen had. We hadden nog nooit zo gespeeld, maar na een paar weken werd het beter. Ik blijf sowieso fan. Dit weekend zag ik nog een deel van de match tegen Moeskroen op de luchthaven.”

