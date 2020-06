Saelemaekers definitief naar AC Milan, Anderlecht zeer blij met oplossing PJC

29 juni 2020

Een zorg minder. AC Milan heeft Anderlecht laten weten dat het Alexis Saelemaekers (21) definitief zal overnemen. Of dat via de aankoopoptie in het huurcontract zal gebeuren, is niet duidelijk, maar het bedrag dat de Italianen zullen betalen, komt wel in de buurt: 3,5 miljoen euro. AC Milan had Anderlecht in januari al 3,5 miljoen euro gestort om Saelemaekers te huren, met de bedoeling hem nadien te kopen. De rechterflank krijgt een meerjarig contract in Milaan, waar hij nog geen basisspeler is. Zonder deal moest Saelemaekers terug naar Anderlecht - een scenario waar hij geen zin in had - en liep RSCA een forse som mis. Het spreekt dus voor zich dat de recordkampioen zeer blij is met deze oplossing.

