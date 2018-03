Sa Pinto: "Wij verdienen de beker"



Redactie

16 maart 2018

20u05

Bron: Belga 0 Voetbal Bij Standard leven ze ontspannen toe naar de bekerfinale van morgen. Ricardo Sa Pinto en Sébastien Pocognoli deden er vanavond alles aan om dat duidelijk te maken op de persconferentie.

Coach Sa Pinto beet de spits af: "Na zo'n parcours in de Beker, na Oostende, Anderlecht en Club Brugge te hebben uitgeschakeld, verdienen wij de Beker. Maar in voetbal heb je geen garanties."

"Toch vind ik beide teams gelijkwaardig. 50-50 is de juiste verhouding. Ik wil niet te hoog van de toren blazen en zeggen dat wij favoriet zijn. Alles is mogelijk in voetbal. Genk heeft ook een goed team. Onze confrontaties in de competitie zeggen overigens niets. Dit is een finale en bovendien had Genk destijds nog een andere coach."

"Iedereen is fit. Ook Carcela en Pocognoli, maar ik weet nog niet of ze aan de aftrap komen."

Pocognoli: "Play-off I was het grote doel, dit is een toetje"

De kans is groot dat naast Genk-kapitein Thomas Buffel ook Standard-aanvoerder Sébastien Pocognoli zaterdag op de bank zit tijdens de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Maar daar wilde 'Poco' geen misbaar om maken. "Of ik nu speel of niet, ik zal mijn rol spelen", klonk het.

"Ik maak deel uit van de groep. Ons doel is de Beker winnen, met of zonder mij op het veld. Dat maakt mij niets uit. Ik vervul mijn rol ook naast het veld. Ik motiveer de spelers, of ik nu op het veld sta of niet. Het enige dat telt is winnen."

"play-off 1 was altijd het grote doel. Ik zie de finale als een toetje, als een extraatje. Maar als we winnen, wil dat niet zeggen dat we minder gemotiveerd zullen starten aan Play-off I."