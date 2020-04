Rooney komt met opvallende bekentenis en kiest tussen Messi en Ronaldo: “Hij martelt je eerst alvorens hij je helemaal dood doet” DMM

20 april 2020

09u13

Bron: The Sunday Times 0 Voetbal Geen mens die meer scoorde voor Engeland en Manchester United dan Wayne Rooney (34). En toch vindt de Engelsman zelf dat hij geen echte goalgetter was. In zijn column voor The Sunday Times liet Rooney ook zijn licht schijnen op het eeuwige debat rond Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. “Er komt niemand meer die hun statistieken zal evenaren.”

Wel 53 goals voor Engeland en maar liefst 183 voor Manchester United. Wayne Rooney wist in zijn hoogdagen wel de weg naar doel te vinden. De 34-jarige Engelsman is zowel bij de nationale ploeg als United topschutter aller tijden, al komt dat naar eigen zeggen niet omdat hij een doelpuntenmaker pur sang is. “Ik was nooit een Gary Lineker of Ruud van Nistelrooy”, aldus Rooney in een column voor The Sunday Times.

“Ik heb het doelpuntenrecord bij Manchester United en Engeland. Ik ben er trots op, maar eerlijk gezegd zijn er betere ‘nummer negens’ geweest dan ik. De tijd stond aan mijn kant. Ik heb 13 jaar voor United gespeeld en voetbalde 15 jaar voor Engeland. Hoewel ik dus geen geboren spits was, had ik vooral de tijd om die doelpuntenrecords te breken. Achteraf gezien had ik zelfs meer moeten scoren.”

Ik denk dat Harry Kane snel mijn record zal overnemen. Als ik een ploeg zou bouwen, dan zou hij de eerste zijn die start Wayne Rooney



Splijtende pass

“Ik heb er altijd meer van genoten om een verdediging open te splijten met een geweldige pass, dan om gelijk welk doelpunt te scoren. Eén van mijn favoriete momenten is dan ook mijn assist op Robin Van Persie tegen Aston Villa in 2013. Ik hield ervan om spelers als Paul Scholes of Xavi bezig te zien. Zij brachten telkens iets extra in hun spel.”

Rooney denkt dat zijn record bij Engeland niet al te lang stand zal houden. Zijn opvolger is zelfs al opgestaan. “Ik denk dat Harry Kane snel mijn record zal overnemen. Als ik een ploeg zou bouwen, dan zou hij de eerste zijn die start. Het zou prachtig zijn voor Engeland als Harry er in slaagt. Bobby Charlton moest 50 jaar wachten vooraleer zijn record scherper werd gesteld. Ik hoop dat het voor mij niet zo lang zal duren.”

Zijn clubrecord bij Manchester United ziet Rooney wel langer meegaan. “Simpelweg omdat weinig spelers nog lang bij eenzelfde club blijven. Mocht Cristiano Ronaldo of Lionel Messi een zwanenzang komen houden op Old Trafford, dan kan het wel. Zij zouden dat record in drie of vier jaar verbreken”, aldus Rooney, die op zijn 34ste nog actief is in de Championship bij Derby County.

Cristiano is genadeloos in de zestien, een killer. Maar Messi, die martelt je eerst nog alvorens hij je dood doet. Wayne Rooney

Martelen

De namen zijn gevallen: Messi en Ronaldo. In zijn column spreekt Rooney zich uit over de twee. “Ronaldo was in het begin niet zo geobsedeerd door goals, je kon wel zien dat hij de beste in de wereld wou worden. Hij trainde als een beest en begon vervolgens te scoren. Hij en Messi zijn wellicht de beste voetballers die er ooit hebben rondgelopen. Ik denk niet dat hun statistieken ooit geëvenaard worden.”

Ondanks zijn vriendschap met Ronaldo, duidt Rooney Messi aan als de beste van de twee. Puur op talent. “Ik kan me niet herinneren dat Messi heeft gescoord door de bal zo hard mogelijk te raken. Hij rolt ze er eerder in en doet het makkelijk overkomen. Cristiano is genadeloos in de zestien, een killer. Maar Messi, die martelt je eerst nog alvorens hij je dood doet. Hij heeft nog net dat tikkeltje meer plezier in zijn spel.”

