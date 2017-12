Ronaldo bekroont topjaar met vijfde Gouden Bal: "Dit is een groot moment uit mijn carrière" De Portugees won de befaamde trofee nu evenveel keer als Lionel Messi Glenn Van Snick

20u02 794 Twitter RMFK Voetbal Cristiano Ronaldo (32) heeft voor de vijfde keer uit zijn carrière de Gouden Bal veroverd, de prijs van ' France Football' voor de beste voetballer van het afgelopen jaar. Op de Eiffeltoren in Parijs bekroonde de Portugees een geweldig 2017 en wordt samen met Lionel Messi recordhouder van de befaamde trofee. De Argentijn moest zich tevreden stellen met een tweede plek, Neymar eindigde als derde.

Een mooiere locatie om de beste speler van het afgelopen jaar in de bloemetjes te zetten, vindt men haast niet. Cristiano Ronaldo mocht immers zijn vijfde Gouden Bal óp de Eiffeltoren verwelkomen. De gerenommeerde prijs werd overhandigd door David Ginola, gewezen Frans international en oud-speler van onder meer Paris Saint-Germain, Newcastle en Tottenham. De Portugees troefde in een spannend onderonsje Lionel Messi en Neymar af, die respectievelijk op de tweede en derde plek stranden. Gianluigi Buffon en Luka Modrić vervolledigen de top vijf.

.@Cristiano acclamé pour son cinquième #ballondor. 👏👏👏 pic.twitter.com/j3sa0MTvVC la chaine L'ÉQUIPE(@ lachainelequipe) link

Ronaldo: "Groot moment uit carrière"

De laureaat was met zijn hele familie naar Parijs afgezakt voor deze speciale avond. Vol trots stond hij dan ook de aanwezige meute te woord. "Ik ben enorm gelukkig, dit is een groot moment uit mijn carrière. Elk jaar hoop ik de prijs in de wacht te slepen. Met Real Madrid kende ik een fenomenaal seizoen. We wonnen onder meer de titel, de beker én de Champions League waar ik bovendien topschutter werd. Dus moet ik zeker al mijn vrienden bij Real bedanken. Het team is zeer belangrijk voor mij. Maar ook aan de rest die mij geholpen heeft: bedankt."

Naast Lionel

Het hoeft niet te verbazen dat de Portugees aan het langste eind trok. Hoewel Ronaldo op dit moment in de eigen competitie even in een dipje zit, heeft hij een topjaar achter de rug. Volgt u even mee. Hij deed in 2017 in 56 matchen maar liefst 49 keer de netten trillen. Ook deelde hij 13 assists uit. Tel daarbij de nieuwe eindzege in de Champions League - de tweede op rij - plus de Spaanse titel en de Supercup. Niet voor niets was hij de uitgelezen topfavoriet. Messi zit dit jaar aan 52 goals en 14 assists in 61 duels. Ook indrukwekkend, maar 'de Vlo' won de voorbije maanden enkel de Copa del Rey. Dat maakte zo blijkt het verschil.

Het is de vijfde keer dat Ronaldo de begeerde prijs op zak steekt. Daarmee komt hij naast Messi, die thuis evenveel Gouden Ballen in de kast heeft staan. De winnaar werd gekozen door 173 journalisten van over de hele wereld. De Bruyne eindigde als eerste Belg op de veertiende stek, ook Hazard (19de) en Mertens (29ste) stonden op de shortlist van de mogelijke dertig winnaars.

🏆⚽ BALLON D'OR 2017

🇵🇹 @CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/2w1lm3nHSj Real Madrid C.F.(@ realmadrid) link

Opvallend, ook Antwerp-coach Laszlo Bölöni kwam aan het woord. De Roemeen had bij Sporting Lissabon in 2002 de kersverse winnaar één jaar onder zijn hoede. Ronaldo was toen amper 17. "Hij barstte van het talent. Eerst stond hij centraal op het middenveld, maar ik haalde hem naar de flank waar hij helemaal ontbolsterde. Hij was niet zomaar een talentje, hij was veel meer dan dat. Zo een aanleg moet je vrijheid geven en zeker niet proberen in te perken."

De top 10 en Belgen

1. Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid)

2. Lionel Messi (Arg/Barcelona)

3. Neymar (Bra/Paris Saint-Germain)

4. Gianluigi Buffon (Ita/Juventus)

5. Luka Modric (Kro/Real Madrid)

6. Sergio Ramos (Spa/Real Madrid)

7. Kylian Mbappé (Fra/Paris Saint-Germain)

8. N’Golo Kanté (Fra/Chelsea)

9. Robert Lewandowski (Pol/Bayern München)

10. Harry Kane (Eng/Tottenham)

...

14. Kevin De Bruyne (Manchester City)

19. Eden Hazard (Chelsea)

29. Dries Mertens (Napoli)

Breaking: Ronaldo takes home the Ballon d'Or! pic.twitter.com/gGOk03ybvs Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Erelijst

1956: Stanley Matthews (Eng)

1957: Alfredo Di Stefano (Spa)

1958: Raymond Kopa (Fra)

1959: Alfredo Di Stefano (Spa)

1960: Luis Suarez (Spa)

1961: Omar Sivori (Ita)

1962: Josef Masopust (Tsj)

1963: Lev Yashin (Sov)

1964: Denis Law (Sch)

1965: Eusebio (Por)

1966: Bobby Charlton (Eng)

1967: Florian Albert (Hon)

1968: George Best (NIe)

1969: Gianni Rivera (Ita)

1970: Gerd Müller (Dui)

1971: Johan Cruyff (Ned)

1972: Franz Beckenbauer (Dui)

1973: Johan Cruyff (Ned)

1974: Johan Cruyff (Ned)

1975: Oleg Blokhine (Sov)

1976: Franz Beckenbauer (Dui)

1977: Alan Simonsen (Den)

1978: Kevin Keegan (Eng)

1979: Kevin Keegan (Eng)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Dui)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Dui)

1982: Paolo Rossi (Ita)

1983: Michel Platini (Fra)

1984: Michel Platini (Fra)

1985: Michel Platini (Fra)

1986: Igor Belanov (Sov)

1987: Ruud Gullit (Ned)

1988: Marco van Basten (Ned)

1989: Marco van Basten (Ned)

1990: Lothar Matthäus (Dui)

1991: Jean-Pierre Papin (Fra)

1992: Marco van Basten (Ned)

1993: Roberto Baggio (Ita)

1994: Hristo Stoïchkov (Bul)

1995: George Weah (Lbr)

1996: Matthias Sammer (Dui)

1997: Ronaldo (Bra)

1998: Zinédine Zidane (Fra)

1999: Rivaldo (Bra)

2000: Luis Figo (Por)

2001: Michael Owen (Eng)

2002: Ronaldo (Bra)

2003: Pavel Nedved (Tsj)

2004: Andrei Shevchenko (Oek)

2005: Ronaldinho (Bra)

2006: Fabio Cannavaro (Ita)

2007: Kaka (Bra)

2008: Cristiano Ronaldo (Por)

2009: Lionel Messi (Arg)

2010: Lionel Messi (Arg)

2011: Lionel Messi (Arg)

2012: Lionel Messi (Arg)

2013: Cristiano Ronaldo (Por)

2014: Cristiano Ronaldo (Por)

2015: Lionel Messi (Arg)

2016: Cristiano Ronaldo (Por)

2017: Cristiano Ronaldo (Por)

Photo News