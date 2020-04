Ronaldinho verlaat gevangenis na borgsom van 1,5 miljoen euro, maar staat nu onder huisarrest in hotel GVS

07 april 2020

23u15 0 Voetbal Na één maand en één dag mag Ronaldinho de gevangenis in Paraguay verlaten. Volgens Zuid-Amerikaanse media betaalde de 40-jarige Braziliaan samen met zijn broer een borgsom van bijna anderhalf miljoen euro. De ex-ster van PSG, Barcelona en AC Milan vertoeft nu in een hotel in hoofdstad Asunción, waar hij permanent bewaakt wordt.

Ronaldinho werd vorige maand aangehouden in Asuncion. Hij was naar Paraguay afgereisd om een boek te promoten. Toen de politie de hotelkamer doorzocht waar hij en zijn broer Roberto verbleven, vonden ze vervalste paspoorten. Een onderzoeksrechter besloot de Gouden Bal van 2005 daarop aan te houden. Samen met zijn broer verbleven ze in het streng beveiligd Agrupación Especializada, een hoofdkwartier van de Nationale Politie dat ook dienst doet als gevangenis. Tot vandaag dus, nu wordt hij verder bewaakt in een hotel in de Paraguayaanse hoofdstad. Van justitie is hij nog niet af, ondertussen blijft het onderzoek lopen.

Eind 2018 moest Ronaldinho zijn paspoort inleveren. Dat werd hem destijds afgenomen door het Braziliaanse gerecht. De oud-speler van onder meer FC Barcelona en AC Milan had immers nog een boete van 2,25 miljoen euro openstaan na een veroordeling voor een zware bouwovertreding in beschermd natuurgebied. Volgens zijn advocaat wist Ronaldinho niet dat hij nadien een vervalst paspoort had gekregen en dus zelf slachtoffer zijn van ene Dalia López. De zakenvrouw zou de spil zijn in een grootschalige verspreiding van valse paspoorten. López zou Ronaldinho en diens broer op de luchthaven opgewacht hebben toen hij op 4 maart arriveerde in Paraguay. Er loopt nu een aanhoudingsbevel tegen de vrouw.

Op 21 maart vierde Ronaldinho zijn 40ste verjaardag achter de tralies. Er doken foto’s en video’s op waarop hij op die dag voetbalde met enkele lotgenoten.