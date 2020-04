Ronaldinho, die nog steeds ‘opgesloten’ zit in luxehotel, doorbreekt de stilte: “Een enorme klap toen ik hoorde dat ik naar de cel moest” TLB

27 april 2020

11u55

Bron: ABC Color 0 Voetbal Ronaldinho (40) was “compleet verbaasd" toen hij te horen kreeg dat hij met een vals paspoort naar Paraguay was gereisd. Dat zegt de Braziliaanse ex-voetballer in zijn eerste interview sinds zijn opsluiting, dat geregeld werd via zijn advocaten. “Het was een enorme klap toen ik hoorde dat ik naar de cel moest.”



Ronaldinho doorbreekt de weken van stilzwijgen vanuit een luxeresort in Asuncion, waar hij in huisarrest zit. De Braziliaan gaf er een interview aan ABC Color, een Paraguayaans medium, en in dat gesprek wast hij zijn handen in onschuld. “We waren totaal verbaasd toen we te horen kregen dat onze documenten niet legaal waren. We wisten echt van niets”, zegt Ronaldinho. “Het is ook altijd onze bedoeling geweest om het Paraguayaanse gerecht zo goed mogelijk te helpen, zodat deze zaak zo snel mogelijk opgehelderd kon worden.”

De voormalige smaakmaker van onder meer PSG, FC Barcelona en AC Milan geeft aan dat de affaire er bij hem flink heeft ingehakt en dat hij “bidt” dat alles snel achter de rug zal zijn. “Het was natuurlijk een zware klap toen ik hoorde dat ik naar de cel moest. Ik had nooit verwacht dat ik in zo’n situatie verzeild zou raken. Ik heb altijd geprobeerd om zo ver mogelijk te geraken op professioneel gebied en om mensen gelukkig te maken met mijn voetbalkunsten.”

Het eerste dat ik wil doen als ik weer mag gaan en staan waar ik wil, is mijn moeder een kus geven. Zij heeft het erg zwaar gehad Ronaldinho

In de gevangenis werd Ronaldinho wel goed ontvangen, zo verzekert hij. Voor zijn 40ste verjaardag werd een barbecue georganiseerd, de Braziliaan deelde er handtekeningen uit en hij ging geregeld op de foto met lotgenoten. “Dat doe ik al mijn hele leven. Waarom zou dat dan niet kunnen als ik in de cel zit? Ik kon er de mensen die, net zoals ik, moeilijke momenten beleefden een plezier mee doen. Want simpel was het echt niet. Ook niet voor mijn moeder, trouwens. Zij heeft het echt zwaar gehad, met ook nog eens de coronacrisis. Het eerste dat ik wil doen als ik weer mag gaan en staan waar ik wil, is haar een kus geven. Daarna zie ik wel welke impact de zaak heeft gehad.”

Huisarrest in luxueuze omstandigheden

Ruim een maand zat hij achter tralies in Paraguay, Ronaldinho. De gevallen voetbalheld en zijn broer Roberto zaten vast in het buurland van Brazilië, omdat ze gereisd hadden met vervalste paspoorten. Eind 2018 had ‘Dinho’ zijn paspoort moeten inleveren. Dat werd hem toen afgenomen door het Braziliaanse gerecht. De Ballon d’Or van 2005 had immers nog een boete van 2,25 miljoen euro openstaan. Volgens zijn advocaat wist Ronaldinho echter niet dat hij vervolgens een vervalst paspoort had gekregen en dacht hij dat het om een geste van een sponsor ging, omdat hij een boek ging promoten in Paraguay.

Niet dus en de streng beveiligde Agrupación Especializada, een hoofdkwartier van de Nationale Politie dat ook gebruikt wordt als gevangenis, kreeg er zo plots een wereldberoemde gevangene bij. Maar na enkele weken was Ronaldinho dus alweer weg, nadat er een borgsom van anderhalf miljoen euro werd betaald, werden hij en zijn broer overgeplaatst naar het Palmaroahotel, waar de twee tijdens hun ‘huisarrest’ dus alles hebben wat hun hartje begeert.

