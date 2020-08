Ronald Koeman: “Ik wil graag trainer van Barcelona worden” MXG

18 augustus 2020

13u22 4 Voetbal Ronald Koeman is in Zeist om te onderhandelen over zijn vertrek als bondscoach van het Nederlands elftal om zo de weg vrij te maken om de nieuwe trainer van FC Barcelona te worden. De bondscoach laat aan de NOS weten dat er nog geen duidelijkheid is, maar dat hij graag de nieuwe trainer van de Catalanen wil worden.

“Ja, ik zou het graag willen, maar het is pas definitief als de handtekening is gezet”, zei Koeman. “Tot dan kan ik er niks over zeggen.” Koeman voerde maandag gesprekken met een delegatie van FC Barcelona, bevestigde algemeen directeur Òscar Grau aan Spaanse media. De huidige bondscoach van Oranje heeft een clausule in zijn contract staan dat hij het Nederlands elftal onder bepaalde voorwaarden mag verlaten voor FC Barcelona.

De 57-jarige Koeman moet in de Catalaanse stad de opvolger worden van de maandag ontslagen Quique Setién, die na de 8-2-nederlaag in de Champions League tegen Bayern München het veld moest ruimen. Koeman speelde zelf tussen 1989 en 1995 bij Barcelona. Met de Catalaanse club pakte hij vier landstitels en won hij één keer Europacup I.

