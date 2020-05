Ronald Koeman, die recent hartoperatie onderging, had eerdere afspraak met cardioloog uitgesteld wegens corona

29 mei 2020

00u00 0 Voetbal De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman had voordat hij werd getroffen door ernstige hartproblemen al een afspraak met de cardioloog gemaakt. In zekere zin uit voorzorg. “Maar vanwege de coronacrisis werd die uitgesteld”, zo verklaarde hij donderdag op de Nederlandse televisie. “Nu vraag ik mij af hoeveel mensen nu niet meer leven van wie ook zo’n afspraak is uitgesteld.”

“Het is een probleem dat de laatste weken veel is besproken”, vervolgde Koeman. “Alles was in verband met corona gefixeerd op de ic’s. In de familie Koeman zijn vaker hartproblemen voorgekomen. Daarom had ik op 19 maart een afspraak gemaakt. Die ging niet door. Ja, met de nodige gevolgen.”

De 57-jarige Koeman kreeg ongeveer drie weken geleden na een rondje fietsen pijn op de borst. Per ambulance werd hij naar het AMC in Amsterdam gebracht, waar hij gedotterd werd (waarbij de vernauwing in de kransslagader met een soort ballonnetje wordt opgerekt). “Misschien had ik iets te ver gefietst, 96 kilometer. Ik kwam kapot thuis, kreeg pijn op de borst, werd helemaal wit en begon te zweten. Ik dacht: dit is niet goed. Het was kwart voor vier, om iets na half vijf werd ik al geholpen in het ziekenhuis.”

De bondscoach van Oranje zei de hele tijd ‘bij’ te zijn geweest. “In de ziekenwagen, maar ook in het ziekenhuis. Ik kon op een scherm zien wat men aan het doen was. Ik voel me weer goed. Vanochtend ben ik bij de cardioloog geweest en alles was ook goed. We gaan vrolijk verder. Achteraf realiseer ik me natuurlijk wel dat ik geluk heb gehad.”

