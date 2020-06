Romelu Lukaku: “Blijf vredevol protesteren en de boodschap verspreiden” ABD

03 juni 2020

22u07 0 Voetbal De dood van George Floyd aan politiegeweld en de hevige protesten tegen racisme in Amerika laten ook Romelu Lukaku (27) niet onberoerd. De Rode Duivel, die zich in het verleden al vaak heeft uitgesproken tegen racisme, deelde een bericht op sociale media waarin hij oproept om te blijven protesteren.

“Lieve zwarte vrouwen, ik hou van jullie”, schrijft Lukaku. “Bedankt om voor ons te zorgen te midden van alles wat jullie moeten doorstaan. Bedankt om ons te steunen wanneer we met onze rug tegen de muur staan. Jullie zijn de ruggengraat van onze gemeenschap. Ik waardeer elk van jullie.”

“Lieve zwarte mannen, ik doe mijn hoed af voor jullie. Veel mensen proberen ons neer te halen, maar we rechten steeds onze rug. Sinds onze geboorte staan we met onze rug tegen de muur maar toch halen sommigen van ons het. We moeten ons verenigen en de jongere generatie voorbereiden en hen vertellen dat ze fantastisch zijn en kunnen zijn.”

“Blijf vredevol betogen en blijf de boodschap verspreiden. Black lives matter. F*ck racisme.”