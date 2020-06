Rode Ster Belgrado viert Servische titel zonder vier besmette spelers Redactie

22 juni 2020

14u34

Bron: AD.nl 0 Voetbal Vier spelers van de Servische voetbalclub Rode Ster Belgrado hebben het kampioensfeest van hun club moeten overslaan omdat ze lichamelijke klachten hadden. Ze blijken besmet te zijn met het coronavirus.

De voetballers, Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic en Marko Konatar, vertoonden zaterdagochtend symptomen die horen bij Covid-19 en sloegen daarom uit voorzorg de afsluitende competitiewedstrijd tegen Proleter Novi Sad over. Ze ontvangen hun kampioensmedaille bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van Rode Ster.

De ploeg van trainer Dejan Stankovic had zich eind mei, bij de hervatting van de Servische competitie, al verzekerd van de titel. Rode Ster nam de kampioensbeker zaterdag na de winst op Proleter (2-1) in eigen stadion in ontvangst, met zo’n 18.000 fans op de tribune.

Alle spelers en stafleden van de topclub uit Belgrado werden voorafgaand aan het duel weer getest. Dat leverde maandag nog een positieve uitslag op, van Branko Jovicic. De middenvelder had zaterdag ruim een uur meegespeeld. Hij vertoonde geen symptomen en had ook maandag geen klachten.