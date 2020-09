Zou u Doku, Verschaeren of Vanheusden meenemen naar het EK? Kruip in het hoofd van Martínez en selecteer 23 Rode Duivels Redactie

09 september 2020

13u43 0 Rode Duivels Het EK is dan wel met een jaar uitgesteld, met de sterke beurt van Jérémy Doku (18) worden de keuzemogelijkheden alleen maar breder. Uiteraard zijn Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel en Thibaut Courtois nog altijd dé zekerheden. Maar wie zou u graag nog in de 23-koppige EK-selectie zien volgend jaar? Kruip in het hoofd van Roberto Martínez en probeer zelf een evenwichtige ploeg samen te stellen.

Wie worden volgend jaar de 23 voor het EK? Is er plaats voor Castagne? Denayer? Wat met Praet en Vanaken? En durft de bondscoach van Verschaeren zijn wit konijn maken? Faites vos jeux - de plekjes zijn duur. Neem gerust pen en papier. ‘t Is een leuke oefening. ‘Iedereen Bondscoach.’

23 Rode Duivels mag u selecteren. Hou daarbij wel rekening met de volgende richtlijnen: drie ervan horen doelmannen te zijn. En afgaand op de vorige selectie voor het WK in Rusland graag slechts twee centrumspitsen. U zal het zelf ook wel merken.

Je komt redelijk vlot aan 20 gevestigde waarden die - behoudens blessures of een spectaculaire vormcrisis - in juni het EK moeten zien te winnen. Uiteraard jongens als Courtois, Vertonghen en de broertjes Hazard, maar ook Dendoncker, Tielemans en Thorgan Hazard. Blijven over: amper drie plaatsjes. Voor een pak gegadigden.

Waar te beginnen?

Timothy Castagne heeft het voorbije jaar bewezen een volwaardige concurrent te zijn voor Meunier. Jason Denayer is bij Lyon uitgegroeid tot aanvoerder. Dennis Praet maakt nu ook indruk in de Premier League, na smaakmaker te zijn geweest in de Serie A. Wat dan gezegd van Yari Verschaeren? “De toekomst van het Belgische voetbal”, glunderde Martínez na San Marino nog.

Dat alleen al zijn maar een paar kandidaten voor drie plekken. En dan hebben we het nog niet gehad over Leandro Trossard, Christian Benteke en Brandon Mechele, die er sinds het WK zo goed als altijd bij waren. Ga er maar aan staan, bondscoach zijnde.



