Zeker geen onbekenden: Nations League-tegenstanders Engeland, Denemarken en IJsland doorgelicht Redactie

03 maart 2020

18u56 0 Nations League Wie zijn de opponenten van de Rode Duivels in groep A2 van de Nations League? Een overzicht van alles wat u moet en mag weten.

Engeland: mix van ervaring en talent

“Playing at Wembley is a fantastic experience.” Of bondscoach Roberto Martínez er zelf nog bij zal zijn is nog maar de vraag, maar voor “de spelers en de fans” noemde hij Engeland alleszins een fantastische loting. De mannen van bondscoach Gareth Southgate zijn alvast geen onbekenden voor de Rode Duivels. De Belgen troffen de Engelsen nog twee keer op het WK in Rusland - de Januzaj-match en de kleine finale. Twee keer wonnen de Belgen, maar voor het komende EK zijn de ‘Three Lions’ wel één van de outsiders. Southgate beschikt immers over een leuke selectie. Maguire, Henderson en Kane zorgen voor ervaring in de as en met hun jeugdig enthousiasme kunnen Jadon Sancho, Marcus Rashford en Trent Alexander-Arnold in elke match het verschil maken. In de eerste editie van de Nations League haalden de Engelsen de ‘Final Four’, maar Nederland hield hen toen uit de finale.

Denermarken: Anderlecht-target als bondscoach

Daar zijn de Denen weer. Net als op de EK-loting kwamen de Scandinaviërs ook nu opnieuw uit de bus. Het enige verschil: bij de ontmoetingen in de Nations League zal er een nieuwe bondscoach aan de zijlijn staan. Tijdens de voorbije EK-kwalificatiecampagne knalde het Deense Dynamiet amper. Dé reden waarom bondscoach Age Hareide er sowieso uit gaat na het EK. Op zijn minst opvallend - en niet zonder de nodige controverse in het land. Zijn resultaten waren immers uitstekend: amper 5 nederlagen in 40 duels en op het jongste WK pas na een zinderende penaltyreeks in de achtste finales onderuit tegen latere finalist Kroatië. Maar zijn speelstijl met veel lange ballen en gericht op fysieke kracht kon de Deense bond, die heimwee had naar het combinatievoetbal van Morten Olsen, niet bekoren. En zijn vervanger? Dat is een oude ‘bekende’. Kasper Hjulmand, lange tijd in beeld bij Anderlecht, zal vanaf augustus de Deense nationale ploeg leiden. Hij moet rekenen op de flitsen van sterspeler Christian Eriksen. In doel zitten de Denen wel goed met Kasper Schmeichel en ook voor de verrassende Barça-aankoop Martin Braithwaite wordt het opletten.

IJsland: weer confrontatie in Nations League

Niet alleen een stugge tegenstander voor de Rode Duivels, maar ook een oude bekende. In de eerste editie van de Nations League kwam België IJsland namelijk al tegen. Toen wonnen de Rode Duivels twee keer zonder veel moeite: 0-3 in Reykjavik, 2-0 in het Koning Boudewijnstadion. Het land van aanvoerder Aron Gunnarsson schopte het op het EK van 2016 in Frankrijk nog tot de kwartfinales, waar IJsland en zijn supporters vooral indruk maakten met de beruchte Viking Clap. Gastland Frankrijk stuurde de moedige IJslanders met een 5-2-nederlaag naar huis. Willen ze er komende zomer opnieuw bij zijn, moeten ze in play-offs afrekenen met Roemenië. IJsland eindigde als derde in zijn poule na groepswinnaar Frankrijk en Turkije. De ploeg teert vooral op een goede organisatie en het voetballend vermogen van Everton-speler Gylfi Sigurdsson. Bondscoach Erik Hamrén werd in 2018 aangesteld na zeven jaar selectieheer van Zweden geweest te zijn. Hij krijgt de moeilijke opdracht om zijn manschappen voorbij België, Engeland en Denemarken te leiden.