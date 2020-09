Yannick Carrasco neemt ijsbad met Julie Van den Steen en vertelt er emotionele anekdote over zijn opa Redactie

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Rode Duivels Yannick Carrasco was afgelopen zaterdag sterk in de 0-2-zege in Denemarken, maar ontbrak gisteren bij de Rode Duivels in de 5-1-overwinning tegen IJsland. In de aanloop naar dat Nations League-tweeluik werd hij op het nationaal oefencentrum in Tubeke ook nog geïnterviewd door Julie Van den Steen.

De Rode Duivel en de presentatrice kropen voor de gelegenheid in een ijsbad en dat was vooral voor die laatste toch wel eventjes aanpassen. “Als ik zo blauw zie als mijn badpak, wil je het dan wel zeggen?”, vraagt ze onder meer aan de flankaanvaller, die onder meer een anekdote vanuit zijn jeugd oprakelde. “Ik weet nog hoe mijn opa op een dag in het ziekenhuis lag. Hij rookte veel en dronk veel bier en toen zei ik tegen hem: ‘Het is de laatste keer dat je zoiets doet, want je moet mij op een dag op tv zien’. Hij begon te wenen, en vandaag kán hij me ook op tv zien.”

