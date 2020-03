Wilmots reageert op uithaal Jordan Lukaku: “Ik heb er spijt van dat ik hem niet buitenzette nadat hij 10 keer te laat kwam” MXG

10 maart 2020

20u05

Bron: Sport/Voetbalmagazine/La Dernière Heure 0 Rode Duivels Ex-bondscoach van de Rode Duivels Marc Wilmots heeft gereageerd op de uitlatingen van Jordan Lukaku. Ex-bondscoach van de Rode Duivels Marc Wilmots heeft gereageerd op de uitlatingen van Jordan Lukaku. In een interview met Eleven Sports begin februari noemde de jongere broer van Romelu de tactische richtlijnen van Wilmots quasi onbestaande: “We moesten gewoon de bal aan Eden geven”, zei Lukaku daar toen over. Nu sneert Wilmots in een interview met Sport/Voetbalmagazine terug: “Ik heb er spijt van dat ik hem niet buitenzette toen hij voor de tiende keer te laat kwam tijdens het EK”.

Het is een understatement, maar het ziet er niet meteen naar uit dat de relatie tussen Marc Wilmots en Jordan Lukaku snel goed komt. Lukaku haalde vorige maand stevig uit naar z'n ex-bondscoach: “Marc Wilmots, wie? Vond je hem goed? Ik vond hem niet geweldig. Ik heb veel respect voor hem als speler, maar als bondscoach... Hij zei gewoon: “Geef de bal maar aan Eden”. Lukaku deed er toen nog een schepje bovenop: “Ik heb geen spijt van het EK in 2016. Ik weet dat ik niet goed was, maar hoe lang moet je treuren? Als we dat EK hadden gewonnen zou er niemand hebben beweerd dat het dankzij hem (Wilmots, nvdr) was. Maar hij zou enkel het geluk gehad hebben dat de spelers hem naar de titel zouden hebben geleid. Niemand wees ons de weg.”

We hadden met Vital Borkelmans een zeer ervaren ex-linksback in onze staf. En dan nog heeft hij het lef om te zeggen dat hij niet wist wat hij moest doen? Marc Wilmots

Jordan sliep, maar hij is zo

Wilmots dient Lukaku nu van antwoord: “Op het EK in 2016 in de kwartfinale tegen Wales (België verloor met 3-1, nvdr.) hanteerden we dezelfde tactiek als met België in 2002 tegen Brazilië. Die bestond erin hoog druk te zetten om hun hun spel niet te laten spelen. Dus, zijn taak was ook om Eden (Hazard, nvdr) niet te diep te laten zakken. Hij moest hem gewoon zo vaak mogelijk aanspelen in de diepte. Als hij het allemaal meent, betekent het gewoon dat hij de tactiek toen niet begreep. Niets. Hij sliep, maar Jordan is zo. Hij is een goede speler, maar speelt te veel op instinct.”

“Als ik het hoor, heb ik er spijt van dat ik hem niet heb buitengezet nadat hij tien keer te laat kwam op het EK. Ik heb uitgerekend dat hij sinds de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal (in aanloop naar het EK, nvdr.) tot de kwartfinale tegen Wales aanwezig was bij negen tactische besprekingen. Als je dan nog niet doorhebt wat je moet doen... Daarbovenop hadden we met Vital Borkelmans een zeer ervaren ex-linksback in onze staf. En dan heeft hij nog het lef om te zeggen dat hij niet wist wat hij moest doen? Ik denk dat Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen nooit dat probleem gehad hebben.”