Weergaloos! Rode Duivels geven masterclass weg onder regie van De Bruyne, goed voor hattrick aan assists en goal ODBS

09 september 2019

22u39 26 Schotland SCH SCH 0 einde 4 BEL BEL België Rode Duivels Virtueel zeker van het EK. Een zege in de volgende match tegen San Marino volstaat. Veel belangrijker: het voetbal dat de Duivels brachten in Hampden Park. Een topfavoriet op EK-triomf waardig. Zeker met deze De Bruyne.

Zo snel ben je dan alweer verzoend met deze lichting Duivels. Drie dagen na de miskleun in San Marino, volgde vanavond een Belgische masterclass in Glasgow. Of wat dacht U van een herhaling van die weergaloze WK-counter tegen Japan? Mertens die de loopbeweging van De Bruyne zag, ‘KDB’ die aflegde voor Lukaku. In 12 seconden van de ene naar de andere goal. Romelu’s 49ste. Dat nummer 50 niet volgde, was misschien de enige wanklank van de avond. Zo groot was de Belgische luxe.

Dé heerser van Hampden Park: Kevin De Bruyne. Goed voor maar liefst drie loepzuivere assists in die eerste helft. Vermaelen en Alderweireld bedankten. Schotland gedegradeerd tot meeloper en dan zijn we nog lief voor de puppies van Steve Clarke . Arme ‘Tartan Army’. De tweede helft werd een maat voor niets. Alleen het orgelpunt voor De Bruyne volgde, op assist van Lukaku. Het EK mag morgen beginnen.

Met 18 op 18 is België zo goed als zeker geplaatst voor Euro 2020. Het verschil met de nummer drie in de stand, Kazachstan (7 punten), bedraagt elf punten terwijl er nog twaalf te verdienen zijn. Mathematische zekerheid is er pas komende speeldag na de thuiswedstrijd tegen San Marino. Rusland volgt na de 1-0 thuiszege van tegen Kazachstan met 15 op 18 op de tweede plaats in de groep. De top twee van elke groep is rechtstreeks geplaatst, aangevuld met vier landen die zich plaatsen via play-offs. Aan die play-offs, min of meer de vervanger van de vroegere barrages, nemen de winnaars deel van d.e in totaal zestien groepen uit de vier divisies van de Nations League.

De Bruyne: “Ik deed gewoon mijn job”

Courtois: “Was belangrijk om de nul te houden”