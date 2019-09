Wat u moet weten over San Marino: van recordschutter Selva tot 13-0 tegen Mannschaft KDZ

06 september 2019

06u37 0 Rode Duivels Ooit hield San Marino de Rode Duivels van een recordzege. De laatste doelpuntenmaker is een magazijnier van beroep. Dat en nog veel andere leuke weetjes over de trip van de De Bruyne en co naar de dwergstaat.

• Een familieaangelegenheid in doel bij San Marino. Elia Benedettini en Simone Benedettini zijn neven. Elia is eerste doelman, maar staat met een kruisbandblessure aan de kant. Simone is de zoon van de legendarische doelman van San Marino, Luigi Benedettini. Hij stopte in 1993 een strafschop van David Platt in Wembley. Het werd uiteindelijk wel 6-0. Simone wordt vanavond wellicht wel gepasseerd door Matteo Zavoli.

• San Marino kan in aanloop naar het EK 2020 verder bouwen op hun beste EK-kwalificatiecampagne in 2016. De dwergstaat sloot Groep E af met 1 op 30, hun enige punt ooit in een EK-kwalificatiecampagne. Dat punt kwam er na een 0-0-gelijkspel tegen Estland.

• Met Enrico en Alessandro Golinucci en Matteo en Fabio Vitaioli tellen de San Marinezen twee broederparen in hun selectie.

• Als de Rode Duivels er een recordavond van willen maken, dan moeten ze beter doen dan de Duitse pletwals uit 2006. De Mannschaft won toen met 0-13 in Serravalle.

• Alltime topschutter voor San Marino is Andy Selva. Hij scoorde 8 goals in 73 wedstrijden. Zijn favoriete tegenstander? De Rode Duivels. 3 van zijn 8 goals scoorde de sluipschutter tegen de Belgen. Op 28 februari 2001 scoorde Selva in het Boudewijnstadion de eerredder voor San Marino, 10-1. Die goal zorgde ervoor dat het géén recordzege voor de Belgen werd.

• Het is exact 2 jaar en 3 dagen geleden dat San Marino voor het laatst kon scoren in een officieel duel. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan werd toen verloren met 5-1. Mirko Palazzi, magazijnier in het dagelijkse leven, was de doelpuntenmaker van dienst. Sindsdien slikte San Marino een serie van 49 doelpunten zonder tegentreffer.

• De Champions League haalden ze niet, maar Tre Penne is wel de regerende kampioen in het Campionato Sammarinese di Calcio, de hoogste voetbalklasse in San Marino. De kampioen vaardigt twee spelers af: middenvelder Alex Gasperoni en aanvaller Luca Ceccaroli.