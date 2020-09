Wat met Eden Hazard, de spitsen en Chadli? Roberto Martínez maakt vandaag selectie bekend LUVM

30 september 2020

07u06 0

Bondscoach Roberto Martínez maakt deze middag zijn selectie bekend voor de oefenmatch tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel) en de Nations League-wedstrijden in Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik). Courtois is weer beschikbaar, Casteels (op de sukkel met de knie) valt allicht af. Thorgan Hazard (spierscheur) is out. Chadli speelde nog niet sinds zijn transfer van Monaco naar Basaksehir, Verschaeren zit momenteel in quarantaine. Voorin kunnen Benteke, Batshuayi en/of Origi profiteren van het bankzittersstatuut van Dimata bij Anderlecht. Jérémy Doku houdt zich klaar voor een tweede selectie. En wat doet Martínez met Eden Hazard, voor de twee vorige interlands opgeroepen maar niet opgesteld en - tot vandaag? - ook bij Real nog zonder speelminuten?

