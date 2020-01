Walem verlaat Belgische beloften en wordt bondscoach van Cyprus Redactie

25 januari 2020

11u18

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 Rode Duivels Johan Walem is niet langer bondscoach van de nationale beloften (U21). Dat heeft de Belgische voetbalbond KBVB zaterdag laten weten. De 47-jarige ex-Rode Duivel wordt bondscoach van Cyprus. Walem was sinds 2016 opnieuw coach van de beloften.

“Ik heb de voorbije jaren met veel passie en plezier gewerkt met de nationale beloften”, zegt hij. “Met de EK-deelname hebben we vorig jaar ons doel bereikt. Graag wil ik de KBVB, mijn staf en de spelers bedanken. We hebben van de U21 een hecht team gemaakt. Ook voor de samenwerking met Roberto Martínez ben ik dankbaar. Het was kiezen tussen doorgaan bij de KBVB of een nieuwe challenge. Ik krijg nu een opportuniteit om bondscoach te worden in Cyprus en die uitdaging wil ik aangaan.”

Ο Βέλγος Γιόχαν Βάλεμ είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ανδρών. Welcome @JohanWalem !https://t.co/1PGXtH2dre pic.twitter.com/wRNf6x1sNL CFA(@ CyprusFA) link

“We willen Johan bedanken voor zijn harde werk, zijn inzet en de successen als bondscoach van onze U21", reageert Martinez. “Hij hielp veel spelers om progressie te maken en zichzelf te overtreffen op het veld, wat uiteindelijk resulteerde in de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap U21 in Italië. Hij heeft onze jonge spelers ook geholpen om zich verder te ontwikkelen door hen bij te staan in hun clubcarrière en hen voor te bereiden op de Rode Duivels. Het is een mooie uitdaging waar Johan volledig op voorbereid is en een kans waarvan iedereen bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond hoopt dat ze succesvol zal zijn.”

Johan Walem volgde in 2012 Francky Dury op als coach van de beloften. Na een korte tussenperiode als trainer van KV Kortrijk, keerde hij in 2016 terug als bondscoach van de U21. Na het missen van het EK 2017 was deelname aan EURO 2019 het volgende doel en daar slaagden Walem en co glansrijk in. De beloften kwalificeerden zich zonder nederlaag voor het EK in Italië. Daar kwamen de jonge Duivels vorige zomer in een zware groep met Italië, Spanje en het stugge Polen niet verder dan de groepsfase.

De beloften zijn momenteel in volle strijd voor deelname aan het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. In november boekten ze nog een knappe zege in en tegen Duitsland (2-3) - de laatste wedstrijd dus van Walem als U21-bondscoach.

Cyprus zat het voorbije jaar in de kwalificatiepoule voor het EK 2020 met de Rode Duivels, maar kon zich niet plaatsen. Walem volgt er de Israëliër Ran Ben Shimon op.