Waarom deze Rusland - België niet dezelfde partij zal zijn als die straks op het EK

16 november 2019

22u28 6 Rode Duivels Nu België na de 1-4 in Rusland zeker is van groepswinst en het statuut van reekshoofd, weten we ook dat de Duivels straks zo goed als zeker in een EK-poule met opnieuw de Russen zitten. Een gegeven dat duidelijk al tactisch speelde in deze wedstrijd in Sint-Petersburg. Al is de slotconclusie van bondscoach Stanislav Cherchesov, op de vraag hoe je tegen dit België moet spelen: “Je speelt er beter helemaal niet tegen.”

De Russische pers heeft het over de pijnlijkste match van hun land in deze EK-kwalificatie. “En waarschijnlijk ook de pijnlijkste van Cherchesov als bondscoach”, schrijven ze. Vooral de manier waarop hun team de 0-2 en de 0-3 incasseerde, vinden ze ontluisterend. “Ik ga er absoluut mee akkoord dat de Belgische goals te makkelijk vielen”, sprak de coach. “Maar wij hadden geen geluk in de aanval. De statistieken wijzen dat uit. We hadden meer balbezit en bevonden ons ook meer voor hun goal dan zij voor de onze. Kijk, ik weet hoe België speelt. Ze hebben hier niet voor niets met zo’n aanvallende ploeg, in hun sterkst mogelijke formatie, gespeeld. Zo begrijpen ze beter hoe we in elkaar steken.”

Op het recente WK werd Rusland pas in de kwartfinales na penalty’s uitgeschakeld door latere finalist Kroatië, nadat ze van onder andere Spanje wonnen. “Toen kregen we kritiek dat we te verdedigend speelden, nu zouden we het te aanvallend aangepakt hebben... Maar als deze match in een andere context (lees: het EK, nvdr) had plaatsgevonden, hadden we het tactisch ongetwijfeld anders aangepakt. Nu werden we na die 0-1 gedwongen aan te vallen, omdat we nog twee goals nodig hadden om de groep te winnen. Dodelijk tegen België, dat bovendien profiteerde van onze fouten. Ze weten als geen ander zo’n situaties uit te buiten. Terwijl wij onze kansen niet goed uitspeelden.”

Als ik je nu al een antwoord op die vraag geef, zullen jullie al alles weten Stanislav Cherchesov

Of Cherchesov ook straks de bal zal opeisen, triggerde onze chef voetbal Stephan Keygnaert op de persconferentie nog even de bondscoach. De Russen hadden 55% balbezit. Cherchesov: “Ben jij door Martínez gestuurd met die vraag? Want het ziet er nu wel naar uit dat we op het EK ook tegen België spelen. Wel, als ik je daar nu al een antwoord op geef, zullen jullie al alles weten. Al is het nog altijd beter helemaal niet tegen dit België te spelen.” Voor de goeie verstaander: op het EK volgende zomer trekken de Russen een dubbele afweergordel op en laten ze de Duivels de bal.

