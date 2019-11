Waarom de Rode Duivels vanavond best met 4-0 winnen ODBS

19 november 2019

14u13

Bron: VTM NIEUWS 0

34.000 vlaggetjes, Gala die haar dankzij het EK 2016 voetbalhit ‘Freed From Desire’ na de match komt brengen, een Fandorp: België - Cyprus, de laatste match van deze kwalificatiecampagne, staat vooral in het teken van feest. Al gelden er ook andere belangen: Martínez ziet graag enkele ‘nieuwe’ jongens aan het werk, terwijl de Belgische cijfers -naast de 30 op 30- mits een nieuwe (ruime) zege nóg wat indrukwekkender kunnen ogen. Als ‘we’ immers vier keer scoren, gaan we Italië en Engeland voorbij als de beste aanval van alle landen uit de EK-kwalificatie. De beste verdediging, die hadden we al.

KIJK HIER VANAVOND OP HLN.BE NAAR DE WEDSTRIJD. Vanaf 20u25 start de voorbeschouwing, waarbij Maarten Breckx analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Timmy Simons uitnodigt. Twintig minuten later wordt de match op gang gefloten. Het commentaar wordt verzorgd door Dirk Deferme.