Voormalig Rode Duivel en luchtvaarticoon Mon Van Gestel sterft op 90-jarige leeftijd ODBS

19 april 2020

23u14

Bron: Belga 0 Rode Duivels Luchtvaarticoon en vijfvoudig Rode Duivel Raymond ‘Mon’ Van Gestel is vrijdag op 90-jarige leeftijd overleden in het Heilig Hart-ziekenhuis in Mol. Aeroclub Keiheuvel uit Balen maakte het nieuws bekend. Van Gestel, een topvoetballer in de jaren ‘50, was de oprichter van de vliegclub in de Antwerpse Kempen.

Van Gestel speelde het grootste deel van zijn voetbalcarrière voor TSV Lyra, dat destijds pendelde tussen eerste en tweede klasse. Tussen 1948 en 1958 scoorde hij 199 doelpunten in 250 wedstrijden voor de Antwerpse club. Daarmee werd de rechtsbuiten topschutter aller tijden bij de intussen opgeheven club.

De geboren Arendonkenaar nam ook deel aan internationale atletiekwedstrijden en was gespecialiseerd in de 100 meter en het verspringen. In 1956 richtte hij in Balen Aeroclub Keiheuvel op en werd zo een grote naam in de Belgische luchtvaartsector.