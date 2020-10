Volledige staf IJsland moet in quarantaine, Arnar Vidarsson bondscoach voor één dag tegen Rode Duivels Redactie

13 oktober 2020

23u45 30 Nations League De volledige staf van IJsland moet in quarantaine nadat er een medewerker positief heeft getest op corona. Er zouden geen spelers besmet zijn. De match tegen de Rode Duivels gaat voorlopig gewoon door. Arnar Vidarsson, technisch directeur en beloftencoach van IJsland, wordt bondscoach voor één dag.

Serieuze domper voor wat al een onthoofd IJsland was. De Nations League-tegenstander van de Rode Duivels zal het morgen dus zonder trainer aan de zijlijn moeten doen. Coach Erik Hamrén en zijn voltallige staf moeten in quarantaine na een positieve test van een medewerker. De wedstrijd, die morgen doorgaat in Reykjavik, komt voorlopig niet in gevaar. Het is nog niet bekend wie het IJslandse team zal leiden. De IJslandse spelers hadden geen contact met de betrokken medewerker en kunnen gewoon spelen tegen de Rode Duivels.

Intussen is aan onze redactie bevestigd dat Arnar Vidarsson op de bank zal zitten tegen de Rode Duivels. De ex-speler van Cercle Brugge en Lokeren - waar hij ook trainer was - is tegenwoordig niet alleen voetbalanalist. Vidarsson is ook aan de slag als technisch directeur en beloftentrainer van de IJslanders. Hij zal Erik Hamrén vervangen tegen de Rode Duivels.

IJsland mist ook een groot aantal topspelers tegen de Rode Duivels. Zo zijn onder meer Alfred Finnbogason (Augsburg, ex-Lokeren), Ragnar Sigurdsson (Kopaenhagen), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskou) en Kari Arnason (Vikingur) out met blessures. Kapitein Aron Gunnarsson (Al-Arabi), Johann Gudmundsson (Burnley) en Gylfi Sigurdsson (Everton) zijn er ook niet bij.

Ook de Rode Duivels missen woensdag een hele reeks basisspelers. Zo zijn de broertjes Hazard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Thibaut Courtois er niet bij door blessures. Dries Mertens en Thomas Vermaelen geraakten door coronamaatregelen niet bij de selectie.

Woordvoerder Stefan Van Loock: “Er verandert weinig voor de Duivels”

