Voetbalbond zit eerste keer samen met Martínez: "Eigenlijk wordt hij al vier jaar onderbetaald"

28 januari 2020

08u26 0 Rode Duivels De top van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft een eerste keer samengezeten met Roberto Martínez. Het gesprek ging over de inhoudelijke toekomstvisie van de bondscoach. Komende zomer loopt het contract van de de Spanjaard af. Bij de Franstalige nieuwszender LN24 uitte Jesse De Preter, de zaakwaarnemer van Martínez, zondag nog zijn frustratie over het aanslepen van het dossier. Daags nadien volgde een eerste gesprek.

Martínez werkt momenteel zwaar onder zijn prijs. Nadat Bart Verhaeghe in de lente van 2018, voor het WK in Rusland, het contract van de bondscoach met twee jaar verlengde, loodste Martínez de Duivels eerst naar de derde plaats op de Wereldbeker en daarna naar de nummer 1-positie op de FIFA-wereldranglijst. De waarde van Martínez ís dus gevoelig gestegen. Bovendien heeft hij de voorbije twee jaar herhaaldelijk aanbiedingen van Europese topclubs afgeslagen uit loyauteit aan zijn contract en de voetbalbond.

Dat allemaal zal logischerwijze zijn prijs hebben. En het is zéér de vraag of Bayat en Bossaert de kloof tussen vraag en aanbod zullen kunnen dichtfietsen. Naar verluidt wil de voetbalbond niettemin een (forse) inspanning leveren. Martínez ís graag in België en meent dat zijn project nog progressiemarge heeft, maar hij beseft dat hij vooralsnog heel goed in de markt ligt bij Europese clubs op Champions League-niveau. Om nog eens twee jaar die deuren te sluiten, zal hij stevige compensatie willen.

« Les dirigeants annoncent dans la presse qu'il y a des négociations alors qu'il n'y a rien. Je ne trouve pas cela respectueux. »



De Preter uit frustratie, bondsvoorzitter Bayat naar verluidt not amused

Bij LN24 kreeg Martínez’ zaakwaarnemer Jesse De Preter zondag, voor het eerste gesprek gevoerd werd, de vraag of de Spanjaard ook na het EK bondscoach van de Rode Duivels zal blijven. “Dat hangt niet van ons af”, repliceerde De Preter. “Maar er speelt iets bizars op dat niveau en ik stel me meer en meer de vraag waarom. Het geld zal niet doorslaggevend zijn. Ik zeg hier niet dat hij drie tot vier keer meer moet gaan verdienen want hij kan bij eender welke club vijf tot zes keer meer opstrijken. Maar een beter salaris moet kunnen.”

“In 2016 een contract aan inferieure condities (lees: een salaris onder de marktprijs, red.). Dat is geen geheim. We hebben dat contract ‘makkelijk’ verlengd in 2018, omdat er stabiliteit nodig was in de ploeg voor het WK. Maar eigenlijk wordt hij dus al vier jaar onderbetaald. We zullen geen exorbitante eisen stellen. Ze voeren het woord via de kranten, maar er is nog niet onderhandeld geweest. Maar volgende week zal Martínez zijn project voorstellen en over de inhoud praten. En dan zien we wel hoe de KBVB daarop zal reageren. Ik blijf het een beetje bizar vinden dat je een onderhandeling een tiental keer aankondigt. Ik vind dat eerlijk gezegd niet heel respectvol.”

Mehdi Bayat, de voorzitter van de voetbalbond, is naar verluidt not amused met de uitspraken van De Preter, die ook niet de officiële zaakwaarnemer is van Martínez. Bayat hecht dan ook weinig waarde aan de interventie. Bayat en Martínez staan dagelijks in contact. Het gesprek van gistermiddag ging over de inhoudelijke toekomstvisie van de bondscoach. Eens beide partijen daarover dezelfde visie hebben, komt het financiële luik ter sprake.