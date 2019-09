Voetbalbond staat als één man achter Lukaku in strijd tegen racisme en roept hulp van jongeren in LPB

04 september 2019

11u31 0 Rode Duivels De Belgische voetbalbond (KBVB) betuigt zijn steun aan Romelu Lukaku, na de racistische uitlatingen die de Rode Duivel vorige zondag in Cagliari te beurt vielen. De KBVB zegt “als één man achter Lukaku te staan” en lanceert een oproep naar jongeren om samen te brainstormen over discriminatie.

“Racisme is verwerpelijk. Dat we er in 2019 nog tegen moeten strijden, is erg triest”, laat CEO Peter Bossaert weten in een persmededeling. “Maar we zullen het doen en blijven doen. Racisme moet uit de voetbalwereld, uit de stadions, uit de maatschappij. Als onze spelers, zoals nu Romelu Lukaku, op een racistische manier worden geviseerd, dan voelen wij ons mede aangesproken. Wij vinden het belangrijk om onze steun uit te spreken en een duidelijk standpunt in te nemen tegen alle vormen van discriminatie en racisme op of naast het voetbalveld.”

De KBVB houdt het niet bij deze steunbetuiging voor Lukaku, maar plant ook initiatieven om racisme op en rond het voetbalveld in te dijken. "Vandaag lanceert de KBVB een hackathon voor meer diversiteit, in samenwerking met de vzw Route 2030", luidt het. “Concreet roept de voetbalbond jongeren tussen 16 en 25 jaar op om tijdens een hackathon in teams te brainstormen over hoe de voetbalbond discriminatie en spreekkoren uit het Belgische voetbal kan weren. De beste ideeën van zaterdag 19 oktober zullen mee vorm geven aan het beleidsplan 2020-2024 dat de KBVB momenteel uitwerkt. Jongeren die willen deelnemen, schrijven zich in via de website www.belgianfootball.be. Op het einde van de dag stellen ze hun ideeën voor aan een jury met gezichten uit de voetbalwereld en experten rond diversiteit en discriminatie. De winnaars krijgen tickets voor de matchen van de Rode Duivels en Red Flames, en maken kans op een gesigneerd shirt."

Demba Ba (ex-Moeskroen) pleit er intussen voor dat alle zwarte spelers de Serie A de rug zouden toekeren. “Dit is de reden waarom ik heb beslist om nooit daar (in Italië, red.) te gaan spelen, terwijl ik de mogelijkheid had”, schrijft de Senegalese spits op Twitter. “Ik hoop vurig dat alle zwarte spelers deze competitie verlaten! Uiteraard zal het hun dwaasheid en haat niet beteugelen, maar andere rassen zullen er tenminste niet meer het slachtoffer van zijn.”

And here's the reason why I decided not to play there when I could... And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy Demba Ba(@ dembabafoot) link