Vijf goals om in te lijsten: Fellaini meermaals redder des vaderlands bij Rode Duivels DMM

12 december 2019

18u47 4 Rode Duivels Marouane Fellaini zet de deur voor een terugkeer bij de Rode Duivels open. De middenvelder debuteerde op 7 februari 2007 in een oefenduel tegen Tsjechië bij de nationale ploeg. Uiteindelijk speelde hij 87 duels als Rode Duivel, waarin hij goed was voor achttien goals. Vijf Fellaini-doelpunten voor het collectieve geheugen - waarbij hij twee keer de redders des vaderlands was.

1. België-Portugal: 1-2 (2 juni 2007)

In de EK-kwalificatiecampagne begin juni 2007 konden de Rode Duivels met Rene Vandereycken aan het roer geen punten pakken tegen Portugal. Marouane Fellaini scoorde in zijn derde interland wel zijn allereerste goal. Op de Heizel werd het 1-2. Nani bracht Portugal op voorsprong, Fellaini trok de stand na rust weer in evenwicht met - hoe kan het ook anders? - een kopbal. Hélder Postiga legde de wedstrijd twaalf jaar geleden in een beslissende plooi.

2. België-Algerije: 2-1 (17 juni 2014)

Zeven jaar later de opener op het WK in Brazilië. Na een start in mineur met een penaltyfout van Vertonghen was het Fellaini die de boel weer recht trok voor ons land. De middenvelder zette zijn kruin achterwaarts tegen een vrije schop om de ban te breken tegen Algerije. 1-1. Redder van het vaderland. Enkele minuten later zou Dries Mertens ons land naar het delirium schieten.

3. België-Cyprus: 5-0 (28 maart 2015)

Een goal die voor één keer niet met het hoofd werd gescoord: de 3-0 van Fellaini in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. ‘Big Fella’ sloeg in 2015 het Koning Boudewijnstadion met verstomming toen hij zich na een assist van Kevin De Bruyne vlot wegdraaide en vanop de rand van de zestien het leer knap in de bovenhoek schilderde. Cruciaal was het doelpunt niet voor de partij - de Rode Duivels wonnen met forfaitcijfers - maar het was ongetwijfeld één van Fellaini’s mooiste in het shirt van de nationale ploeg.

4. Frankrijk-België: 3-4 (7 juni 2015)

Grote test in de aanloop naar het vorig EK in Frankrijk. De Rode Duivels trokken in juni 2015 naar het hol van de leeuw om ‘Les Bleus’ partij te geven. In een match die bol stond van de doelpunten scoorde Fellaini zowaar twee keer. De eerste was een binnentikker na een afvallende bal. De tweede was de 1-4 met het hoofd.

5. België-Japan: 3-2 (2 juli 2018)

De laatste van zijn 18 goals voor de Rode Duivels, maar misschien wel Fellaini’s allerbelangrijkste. Zonder de nekslag op het WK tegen Japan hadden we wellicht nooit de wedstrijd tegen Brazilië gehad. In Rusland toonde Fellaini zo nog maar eens zijn waarde voor de nationale ploeg. Als invaller zorgde hij met zijn power en fysieke présence ervoor dat Japan in het laatste kwartier kopje onder ging tegen onze Rode Duivels. Weerom redder van het vaderland.

De cijfers van Fellaini bij de Rode Duivels:

Wedstrijden: 87

Goals: 18

Assists: 4

Gele kaarten: 15

Rode kaarten: 1

WK-goals: 2

EK-goals: 0

Speelminuten: 6.373