Vierlandentoernooi gaat voorlopig door: Rode Duivels mét familie, maar zonder Mertens, Castagne en Lukaku naar Qatar? SK

10 maart 2020

03u00 0 Rode Duivels De Belgische voetbalbond heeft tot nader order vanuit Qatar geen bericht gekregen dat de Qatar Airways International Cup in de laatste week van maart niet zou plaatsvinden wegens de dreiging van het coronavirus. Het vierlandentoernooi met de Rode Duivels, Kroatië, Portugal en Zwitserland is tot op heden niet afgelast.

Gistermiddag gaf de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic zijn selectie voor dat toernooi vrij. Op zijn persconferentie gaf-ie wél mee dat hij rekening houdt met een inreisverbod voor Qatar van zijn spelers in Italiaanse loondienst, en daarom een lijstje met invallers aanlegde.

De delegatie van de KBVB kreeg tijdens de loting voor de Nations League – waar ook een afvaardiging van de Qatarese voetbalbond aanwezig was – eenzelfde scenario te horen. Met name dat het toernooi nog steeds kan plaatsvinden, weliswaar mogelijk achter gesloten deuren, máár dat de plaatselijke overheid zich misschien zal verzetten tegen de komst van ‘Italianen’ Lukaku, Castagne en Mertens. De voetbalbond nam daar akte van en denkt aan ­oplossingen – bijvoorbeeld de drie ­bewuste spelers laten testen op het virus en de medische dossiers overhandigen aan de Qatarese overheid.

Overigens mogen ook de familieleden mee naar Qatar – er is ‘family time’ voorzien. Dat gebeurt niet op kosten van de bond, wel op uitnodiging van de plaatselijke organisatie. In Brussel hebben ze nog geen weet welke vrouwen (en kinderen) op dat aanbod willen ingaan.

Verplaatsen

Omdat de maatregelen wat betreft corona wereldwijd elke dag veranderen, houdt de KBVB in het achterhoofd rekening met een plan B. Op het recente UEFA-congres praatten de vier landen België, Kroatië, Portugal en Zwitserland over de mogelijkheid om in geval van annulatie van het toernooi de oefenduels tóch te organiseren in één van de vier landen. “In België wordt lastig”, valt te horen in bonds­entourage. In Zwitserland evenzeer, want in dat land zijn de maatregelen tegen het coronavirus bijzonder stevig – de competitie is er vorige week stilgelegd. Met z’n allen naar Portugal, dan maar?

Zo ver zoú het niet mogen komen.

Gisteravond viel zelfs doodleuk het ­programma voor de Belgische media voor het toernooi in onze mailbox. Voetballen maar.

Meer over Portugal

Zwitserland

sport

sportdiscipline

voetbal

België

Kroatië

KBVB