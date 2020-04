Vertonghen bezorgt 80-jarige fan ondanks lockdown geweldige verjaardag: “Hoe krijg jij jouw dagen gevuld?” TLB

19 april 2020

15u06 0 "Next time, I'll run to your corner if I score at that end!"



📞🎂 @JanVertonghen calls season ticket holder Beryl Gill as she celebrates her 80th birthday at home. #SpursAtHome ⚪ #COYS pic.twitter.com/gK5TtDwgx1 Tottenham Hotspur (at 🏡)(@ SpursOfficial) link

Jarig zijn tijdens de lockdown: ideaal is het niet. Door de veiligheidsmaatregelen is het niet mogelijk om familie en vrienden uit te nodigen of... naar het voetbal te gaan. Want dat had Beryl Gill vandaag misschien wel gedaan om haar 80ste verjaardag te vieren. Maar het coronavirus besliste daar dus anders over. En toch zal Gill, die een abonnement heeft voor de thuismatchen van Tottenham, haar nieuwste mijlpaal niet snel vergeten, met dank aan Jan Vertonghen.

De Rode Duivel, wiens contract in Londen deze zomer afloopt, neemt in bovenstaande video uitgebreid de tijd om Gill te feliciteren met haar verjaardag. Via een videogesprek slaan ze een uitgebreide babbel. Vertonghen vertelt onder meer hoe op dit moment getraind wordt bij Tottenham, vraagt Gill hoe ze haar dagen vult en zegt dat hij veel tijd probeert door te brengen met zijn kinderen. “Mijn zoontje van 2,5 jaar oud houdt van voetbal. Ik kan nog niet inschatten of hij talent heeft, maar net als mij is hij alleszins linksvoetig. Ach, hij mag doen wat hij zelf wil, dat lijkt me het beste.”

Gill kreeg al een rondleiding kreeg in het nieuwe White Hart Lane, zo zegt ze ook. “We vonden dat jullie wel gepamperd worden”, lacht ze. Vertonghen ontkent dat ook niet. “We worden inderdaad in de watten gelegd, op heel veel vlakken. De accommodaties zijn geweldig op Tottenham. Als je als club wilt groeien, dan helpt zo’n stadion natuurlijk ook.” Vertonghen vraagt Gill ook waar ze precies plaatsneemt bij de thuismatchen. “Ik weet niet wanneer het zal zijn, maar bij mijn volgende goal zal ik naar jouw hoek lopen", aldus Vertonghen. Een belofte waar de dame zeker mee kan leven...(zie video boven).