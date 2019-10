Verschaeren dolgelukkig met eerste interlandgoal: “Besef niet goed wat er gebeurt met mij” XC

10 oktober 2019

23u26

Bron: VTM 0

Yari Verschaeren maakte vanaf de stip zijn eerste interlandgoal. En daar was de 18-jarige jonkie van Anderlecht bijzonder tevreden mee. “Ik besef het zelf nog niet goed wat er hier gebeurt met mij. Ik heb gewoon mijn eerste goal voor de Duivels gescoord... Dat is altijd een droom geweest, en nu kan ik dat realiseren”, klonk het. “Ik probeer altijd mijn eigen spel te spelen, dat is vandaag min of meer gelukt. Ik denk dat we een geweldige wedstrijd hebben gespeeld. Ook met Anderlecht pakte ik onlangs de drie punten. Ik begin in mijn ritme te komen, dat doet me goed.”