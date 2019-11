Vermaelen gooit met bloemetjes naar Boyata, Eden: “Mooie avond voor familie-Hazard” YP

16 november 2019

20u00

Bron: Q2 0

Thomas Vermaelen, die even twijfelachtig was voor de match in Rusland, speelde een meer dan behoorlijke wedstrijd. “Ik denk dat het in het algemeen een goeie match was, al was de eerste helft wel beter dan de tweede, maar we zijn dodelijk efficiënt. Als we de nul houden achterin, dan weten we dat we genoeg kwaliteit hebben voorin om het verschil te maken. Maar het is belangrijk te verdedigen als ploeg. We staan goed en proberen een systeem te spelen dat ons zo moeilijk mogelijk te verslaan maakt. Ook Boyata was sterk. Hij bewijst al lange tijd dat hij een fantastische speler is. Hij is snel, sterk en dat toonde hij vandaag opnieuw. Hij speelde een goeie match tegen een goeie spits (Dzyuba, red.).”

Eden Hazard: “Mooie avond voor familie-Hazard”

Ook Eden Hazard was met twee goals opnieuw van goudwaarde voor de Rode Duivels. “Dit is een mooie manier om drie punten te pakken. De eerste helft was heel goed, de tweede was iets minder maar goed. Het was een mooie avond, ook voor de familie Hazard. Nu is het uitkijken naar het feest van dinsdag tegen Cyprus. Dat we volgende zomer terug hier in Sint-Petersburg tegen Rusland moeten? We hebben hier nu drie keer gespeeld en twee keer gewonnen. Enkel tegen Frankrijk liep het verkeerd", aldus onze aanvoerder.