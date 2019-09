Exclusief voor abonnees Veertig jaar geleden legden Rode Duivels in Schotland basis voor EK-finale: “Het wordt tijd voor het allerhoogste” Rudy Nuyens

08 september 2019

09u32 0 Rode Duivels Op 19 december 1979 wonnen de Rode Duivels met 1-3 in Schotland, met één doelpunt van Erwin Vandenbergh en twee van Swat Van der Elst. Die zege verzekerde de kwalificatie voor het EK in Italië, waar de Belgen de finale tegen Duitsland haalden en zo het grootste succes van de Rode Duivels tot nu toe boekten. Veertig jaar later is Schotland opnieuw een etappe naar het EK. Voor de spelers van toen bestaat er geen twijfel: België moet in 2020 voor het allerhoogste gaan.

Walter Meeuws : “ Als wij de finale konden hálen, moeten zij die kunnen wínnen”

Walter Meeuws was in 1979 de leider van de defensie van de Rode Duivels. «Winnen in Schotland mag nu geen enkel probleem zijn», vindt hij. «Net zoals het ook geen probleem mag zijn om de groep te winnen. Toen wij destijds naar Hampden Park moesten, wisten we dat ons daar een ploeg stond op te wachten met het mes tussen de tanden. In Schotland stond je toen gevechtsvoetbal te wachten, maar ze hadden ook een goeie ploeg. Ze hadden goeie centrale verdedigers, met Dalglish en Robertson zat er ook groot aanvallend talent in dat team. Nu is Schotland niet meer de ploeg van weleer. Vorig jaar hebben de Rode Duivels er vriendschappelijk met 0-4 gewonnen, dat zegt genoeg. Ik verwacht ook nu 1-3 of zo. In tegenstelling tot onze tijd vormen de kwalificatiewedstrijden nu geen enkel obstakel meer voor de Rode Duivels. Ik zie ze hooguit een punt of drie verliezen.»

«Het is hem voor deze generatie allemaal te doen om het EK zelf. Voor de jongens die derde werden op het WK moet het Europees kampioenschap van 2020 de bekroning worden. Het is het moment voor deze getalenteerde generatie om een prijs te pakken. Het WK 2022 wordt al moeilijker, want dan komt er stilaan toch een wisseling van de wacht aan. Van de huidige verdediging blijft er over drie jaar jaar misschien nog maar één over. Voor die jongens is het nu het moment. Mannen als Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zullen langer meegaan, maar ook voor hen wordt het EK hét moment om hun geweldig talent te verzilveren met een prijs. Dat is geen kwestie van druk zetten, want deze generatie Rode Duivels legt daar ook zelf de lat. Als wij destijds de finale al konden halen, dan moet deze generatie die finale ook kunnen winnen.»

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis