Vandaag twee jaar geleden: flitsende Rode Duivels dompelen Brazilië onder in diepe rouw

06 juli 2020

6

Vandaag is het exact twee jaar geleden dat onze Rode Duivels in de kwartfinale in Kazan de WK-droom van Brazilië aan gruzelementen knalden. Een owngoal en een schicht van Kevin De Bruyne zorgden voor een 0-2-voorsprong, waarna de ingevallen Renato Augusto in het slot van de wedstrijd de spanning nog terug bracht. Uiteindelijk mochten we vooral ook Thibaut Courtois danken, want hij hield Neymar in blessuretijd met een weergaloze reflex van de 2-2. De Rode Duivels zouden de halve finales verliezen van de latere wereldkampioen Frankrijk, maar wonnen de strijd om het brons tegen Engeland.