Vandaag loting voor Euro 2020, maar voor Rode Duivels blijft slechts één vraagteken over NIELS POISSONNIER in ROEMENIË

30 november 2019

03u00 0 Euro 2020 Zowat de enige overblijvende vraag in ’t geval van de Rode Duivels: wordt het Finland of Wales als ­derde tegenstander? Want ceci n’est pas een loting.

Op het puntje van uw stoel zal u vanaf 18 uur niet zitten. Laat staan op uw nagels bijten. Nú al is geweten dat België op het EK in een poule met Rusland en Denemarken terechtkomt. Nú al is geweten dat we twee keer in Sint-Petersburg zullen spelen, en één keer in Kopenhagen. En nú al is ­geweten dat we op 13, 17/18 en 22 juni in actie gaan komen.

Spannend wordt het dus niet, daar in de Romexpo in Boekarest. Groep B is nog vóór de officiële loting al zo goed als compleet. Het is enkel nog wachten op welk balletje uit pot vier komt: Finland of Wales.

Nooit eerder was een loting zó geleid.

Het heeft allemaal te maken met de verschillende speelsteden, het feit dat België over geen stadion beschikt dat aan de eisen voldoet en met de politieke strubbelingen tussen sommige naties. Dat verhaal kent u intussen wellicht.

Belangrijke details voor Martínez

En toch is bondscoach Roberto Martínez – met in zijn zog CEO Peter Bossaert en bondsvoorzitter Mehdi Bayat – donderdagavond met een nieuwsgierig gevoel naar Roemenië vertrokken. Om er de laatste, voor hem belangrijke, details te weten te komen. Bijvoorbeeld of we al dan niet twee keer na elkaar in Sint-Petersburg ­spelen. Qua logistiek maakt dat een ­wezenlijk verschil uit.

Ook het uitgestippelde en mogelijke parcours richting de finale zal Martínez een stukje wijzer maken. Want meer dan dat België – afhankelijk van groepswinst of niet – in de achtste finales in Amsterdam (27 juni) of Bilbao (28 juni) zal uitkomen, is vooralsnog niet geweten. Aan de hand van de denkbare tegenstanders in de knock-outfase gaat de bondscoach zijn ­oefenprogramma definitief vastleggen.

De lucratieve, vriendschappelijke interland tegen Qatar in maart – een reële optie – hangt niet af van de loting, een oefenpartij tegen Duitsland in juni wel. Martínez wil enkel een testcase tegen de Mannschaft overwegen als vanavond blijkt dat we hen niet kunnen treffen vóór de finale. Voorts is het zijn bedoeling om de wedstrijden tegen Rusland en Denemarken – tijdens een stage in hoogstwaarschijnlijk Noorwegen – zo goed mogelijk te simuleren, aangezien de Rode Duivels op het EK minstens twee keer geconfronteerd zullen worden met een massale, fanatieke thuisaanhang.

Maar eerst dé loting.

Finland of Wales…

Op welk balletje gokt/hoopt u?

WAT WE AL WETEN...

• Zes landen met thuisvoordeel

Nergens beter dan thuis. Zes landen zijn al zeker dat ze alle drie hun groepsduels in eigen land zullen afwerken. Dat zijn Italië (Rome), ­Denemarken (Kopenhagen), Nederland (Amsterdam), Spanje ­(Bilbao), Duitsland (München) en Engeland (Londen). Die laatsten kunnen in totaal zelfs vijf matchen op vertrouwde grond afwerken, want Wembley is het decor van de halve finales én finale.

• Vier lege plekken, geen extra loting

Geloof het of niet: zelfs vanavond zal niet alles duidelijk zijn. Sowieso blijven nog vier plekken oningevuld na de loting. Die zijn bestemd voor de winnaars van de Nations League play-offs, die pas in maart op het programma staan. Zij kunnen wel slechts in bepaalde poules belanden. Daardoor vermijdt de UEFA dat ze een extra loting moet organiseren in april – ’t is zo al gek genoeg.

• Ook Oranje kent al tegenstander(s)

De Rode Duivels zijn een extreem geval. Geen enkele ander land heeft al zo’n duidelijk zicht op zijn tegenstanders als wij. Het dichtste in de buurt komt Nederland. Onze noorderburen weten dat ze sowieso Oekraïne in de groep krijgen. Mocht Roemenië zich kwalificeren voor het EK, voegen ook zij zich daarbij. De laatste opponent wordt dan Portugal, Turkije, Oostenrijk, Zweden of Tsjechië.

WAT WE NOG NIET WETEN...

• Wie krijgt ‘Poule des Doods’?

Roberto Martínez kan gerust zijn. Maar ongetwijfeld zitten andere bondscoaches ongemakkelijk over hun stoel te schuiven – voor hen ligt veel minder vast. Bovendien is de kans, door enkele verrassende toppers in lagere potten, groot dat er een ‘Poule des ‘Doods’ ontstaat. Zo kan het perfect dat straks Italië (pot 1), wereldkampioen Frankrijk (pot 2), titelverdediger Portugal (pot 3) en outsider Servië (pot 4?) samen belanden. Slik.

• Wedstrijdschema

Eerst een trip naar Kopenhagen of meteen het verre Sint-Petersburg. Tijdens de loting vanavond zal het definitieve wedstrijdschema ­bepaald worden. België is dus niet automatisch ‘B1’ waardoor het ­tegen Rusland begint, maar krijgt een willekeurige plek in de poule toegewezen. Dat kan vooral in de andere poules voor enorme logistieke verschillen zorgen. In een ‘worstcasescenario’ kan Portugal ­bijvoorbeeld 24.000 vliegkilometers verzamelen dit toernooi.

• De ‘Road to the Final’

Nú al speculeren is onbegonnen werk. De weg naar de finale uitstippelen, wordt door de opzet van het toernooi – met beste derdes die eveneens doorstoten – bemoeilijkt. België treft bijvoorbeeld niet met zekerheid de tweede uit ‘groepsbuur’ A, zoals dat op het WK het ­geval was. Maar voor de optimisten: bij groepswinst van de Rode Duivels ontmoeten we wel het nummer drie uit groep A, D, E of F in Bilbao.