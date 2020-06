Vandaag had EURO 2020 gestart, Mignolet: “We keken er met z’n allen naar uit” Redactie

12 juni 2020

11u53

Bron: Qmusic 0

Rode Duivels Zonder corona had vandaag EURO 2020 van start gegaan. Geen openingsmatch in Rome, wel een jaar extra geduld. "We keken er met z'n allen naar uit", vertelt Rode Duivel-doelman Simon Mignolet bij Qmusic.

“De omstandigheden hebben er nu eenmaal voor gezorgd dat een EK niet mogelijk is. Al keken we er met z’n allen naar uit”, zegt Mignolet bij Qmusic. “Op dit moment heb ik niet echt contact met de andere Duivels. Vele van die jongens zijn al aan het voetballen in het buitenland of zullen snel herstarten. Ze zijn elk bezig met hun individuele clubs en de wedstrijden die ze moeten voorbereiden. De Rode Duivels staan dus even on hold voor iedereen. We zullen elkaar vrees ik pas in september terug zien, wanneer de eerste interland op het programma staat. Dat is dus nog even wachten. Dat is spijtig, want het is al een tijdje geleden dat we samenkwamen.”