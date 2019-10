Vanaken mikt op speelminuten - Meunier, Dendoncker en Lukaku ontbreken op training Redactie

Sinds september vorig jaar mag Hans Vanaken zich een vaste waarde noemen in de selectie van de Rode Duivels, maar veel speelminuten leverde hem dat nog niet op.

Meer dan een jaar later staan er slechts twee caps achter zijn naam, de laatste dateert alweer van 15 november 2018 tegen IJsland, bijna een jaar geleden dus. Twee maanden eerder had hij bij zijn eerste selectie meteen zijn eerste cap gepakt tegen Schotland. “Ik weet niet of er deze keer speelminuten inzitten”, vertelde Vanaken in Tubeke. “We hebben een grote groep en het valt af te wachten of er deze keer wel mogelijkheden zullen zijn.”

Bij zijn twee vorige caps was Vanaken telkens de vervanger van Eden Hazard op de positie achter de diepe spits, volgens de Bruggeling ook zijn beste positie bij de Duivels. “Ik kijk vooral naar die twee posities voor de verdediging of die twee achter de spits. Op dit moment iets meer die achter de spits, omdat ik verdedigend misschien nog niet de beste ben. In balbezit wil ik beslissend zijn, acties opzetten: in dit systeem dus achter de spits. Bij Club speelden we in het begin onder Leko ook zo, maar toen zat ik op de bank. Ik heb het dus nooit echt gedaan. Het zal wel aanpassing vergen, maar ik denk wel dat ik de kwaliteiten bezit om daar te spelen. Al is de concurrentie op die plaatsen enorm, dat besef ik ook wel. We weten allemaal dat Eden een van de besten ter wereld is. Op die positie is hij ongelooflijk goed. Ik ben al blij als ik af en toe is een keer kan invallen voor hem.”

In Schotland werd er vorige maand verwacht dat de bondscoach Vanaken nog eens minuten zou gunnen, finaal bleef de Limburger de hele wedstrijd op de bank. “Het is fijn om te horen dat sommigen mij wel in de ploeg zagen. Het is echter de coach die de beslissingen maakt. In Schotland was het 0-3 en later zelfs 0-4, en toen was het aan de jongens die er pas bij waren. Dat zijn de keuzes van de coach en die moet je respecteren, al had ik natuurlijk gehoopt om te spelen.”

“Heel gelukkig in Brugge”

Naast de trofeeën met Club staan er ook steeds meer individuele onderscheidingen in Vanakens prijzenkast. Op 27-jarige leeftijd is hij twee keer op rij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en in januari kreeg hij de Gouden Schoen. Toch zit Vanaken nog steeds bij Club, terwijl voorgangers reeds lang voor een lucratieve transfer hadden gekozen. “Soms krijg ik wel de vraag waarom ik niet ben weggegaan. Het antwoord is dat er geen enkele concrete interesse was en dan is het niet mogelijk om te vertrekken. Ik ben heel gelukkig in Brugge. We zijn ongeslagen in alle competities. Alles gaat heel vlot: twee à drie weken geleden hadden we nog scoringsprobleem, nu vliegen ze er vlot in. Daarnaast merk ik toch dat het niveau in de Jupiler Pro League is gestegen, zeker na de transfers van afgelopen zomer. Dat is alleen maar goed voor het niveau van de competitie en de spelers die in de JPL spelen. Het feit dat we nu met zes spelers in deze selectie zitten, toont dat aan.”

“Het is fijn om te horen dat de mensen in mij geloven, maar de bondscoach beslist. Uiteindelijk kregen Ramen en Verschaeren de kans om minuten te maken, ook omdat ze er voor het eerst bij waren. Zij kregen toen hun kans om te debuteren, meer moet daar niet achter gezocht worden. Ook ik had graag ingevallen, maar dat zijn de keuzes van de coach. Die moet je gewoon respecteren.”

“In de competitie gaat het heel vlot, ja. Het scoringsprobleem behoort tot het verleden, de ballen gaan er vlot in. Ik voel me zelf ook in vorm. Maar bij de nationale ploeg zijn er veel spelers die in vorm zijn en ze zijn dan ook nog eens bij de beste spelers ter wereld. Zeker op mijn positie. Als ik nog eens kan invallen voor Eden Hazard, zoals bij mijn vorige twee caps, zal ik al content zijn.”

Drietal afwezig

Net als gisteren bij de open training waren Leander Dendoncker en Romelu Lukaku er vandaag niet bij op training. Dendoncker heeft last van maagklachten, zo bevestigde woordvoerder Stefan Van Loock. Lukaku bleef net als Thomas Meunier binnen. Van een mogelijk forfait voor het tweeluik is er vooralsnog echter geen sprake. Maxime Lestienne haakte gisteren al geblesseerd af.

Morgen wordt er opnieuw getraind in Tubeke en staan Lukaku en bondscoach Roberto Martinez de pers te woord. Donderdagavond volgt de interland tegen San Marino, bij winst kunnen de EK-tickets dan al geboekt worden.