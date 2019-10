Vanaken mikt op speelminuten: “Als ik nog eens kan invallen voor Eden Hazard, zal ik tevreden zijn” Redactie

08 oktober 2019

15u13 0 Rode Duivels Club Brugge-draaischijf Hans Vanaken hoopt dat hij deze keer wél zijn kans krijgt bij de Rode Duivels. Die nemen het komende donderdag thuis op tegen San Marino, zondag volgt de verplaatsing in Kazachstan.

“Ik doe gewoon mijn best bij Club", zei Vanaken op zijn persbabbel vanmiddag. “Ik probeer daar zo goed mogelijk te presteren en zo op te vallen bij de bondscoach. Maar de groep is groot, de concurrentie is enorm dus het blijft afwachten. We zien wel.”

“Het is fijn om te horen dat de mensen in mij geloven, maar de bondscoach beslist. Uiteindelijk kregen Ramen en Verschaeren de kans om minuten te maken, ook omdat ze er voor het eerst bij waren. Ik had graag ingevallen, maar dat zijn de keuzes van de coach. Die moet je gewoon respecteren.”

“In de competitie gaat het heel vlot, ja. Het scoringsprobleem is verleden tijd, de ballen gaan er vlot in. Ik voel me zelf ook in vorm. Maar bij de nationale ploeg zijn er veel spelers die in vorm zijn en ze zijn dan ook nog eens bij de beste spelers ter wereld. Zeker op mijn positie. Als ik nog eens kan invallen voor Eden Hazard, zoals bij mijn vorige twee caps, zal ik al content zijn.”