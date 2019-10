Vanaken: “Leuk om voor het eerst te starten” - Hazard: “Kunnen op jongeren rekenen in toekomst” Redactie

10 oktober 2019

23u23 0

Vanaken: “Leuk om voor het eerst te starten”

Hans Vanaken keek tevreden terug op zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels. “Het was leuk om voor het eerst te starten”, aldus Vanaken. “San Marino is natuurlijk niet de moeilijkste tegenstander. We hebben de match aangepakt zoals het moest. Het had wel meer dan 9-0 moeten zijn. Het is gemakkelijk om met Eden Hazard samen te spelen. Hij is een ontzettend goeie speler. Prettig voor mij om er zo in te komen. Uiteindelijk sta ik tussen allemaal wereldtoppers en dan zie je dat het allemaal wat makkelijker gaat.”

Hazard: “Kunnen op jongeren rekenen in toekomst”

“We hadden nog wel in dat tiende goaltje, helaas is dat niet gevallen”, aldus Eden Hazard. “Het duurde even voor de eerste binnen ging, maar de kansen waren er. We konden sneller scoren, in zo’n matchen is het gewoon een kwestie van geduldig zijn. We wisten dat goal vroeg of laat wel zou vallen als we zo bleven spelen. Voor San Marino was het natuurlijk niet makkelijk eens ze die eerste goal slikten. Voor ons is dit een goed resultaat, dat geeft vertrouwen. Een aantal jongeren toonden ook dat we op hen kunnen rekenen in de toekomst. Het belangrijkste is dat de kwalificatie binnen is - wij tevreden, het publiek tevreden, iedereen tevreden.”

Benteke: “Neem goaltje mee naar Crystal Palace”

“Ik ben heel blij. Zowel voor mezelf als voor de ploeg.” Christian Benteke (28) kreeg 14 minuutjes van Roberto Martinez en pikte meteen zijn goaltje mee. “Het is voor mij een opluchting dat ik aan dit feest mocht deelnemen”, zei Benteke bij La Une. “Telkens de bondscoach een beroep op me doet, probeer ik er te staan. Ik heb opnieuw iets proberen terugdoen voor hem. Ik was hongerig naar dat goaltje en het heeft me wel geholpen in mijn hoofd. Het veroorzaakte nog meer opluchting. Ik ken mijn kwaliteiten en weet wat ik kan, maar die frustratie van al lang niet meer gescoord te hebben, was er wel. Ik hoop dat ik hiermee uit die negatieve spiraal raak. Ik neem die goal mee naar Crystal Palace en hoop daar mijn seizoen te herlanceren.”

Benteke had ook nog een woordje over voor de man met 51 goals, Romelu Lukaku. “Dit moet voor hem een hele grote voldoening zijn. We weten allemaal dat hij geboren is om goals te maken. Hij verdient die 51 doelpunten allemaal en heeft hard gewerkt om hier te raken.”