Van kip aan ’t spit tot vliegtuigmaatschappij: dit doen onze Duivels met hun centen KDZ

01 juli 2020

10u46 12 Rode Duivels Sparen heeft geen zin, ‘t brengt niets op. En dus investeren onze internationals in van alles en nog wat. Sparen heeft geen zin, ‘t brengt niets op. En dus investeren onze internationals in van alles en nog wat. Thibaut Courtois is de laatste in het rijtje nu de nationale nummer één medeaandeelhouder is geworden van een Spaanse derdeklasser . Maar hij is lang niet alleen. Maak kennis met het beleggersclubje van de Rode Duivels.

Axel Witsel

Investeerde 1,5 miljoen euro in de nieuwe nv van Bruno Venanzi, Immobilière du Standard de Liège. De krullenbol van Dortmund is ook mede-eigenaar van Home2Be, een Luiks vastgoedbedrijf dat oude huizen renoveert en opnieuw verkoopt. In 2016 investeerde hij ook mee in het Belgische luchtvaartbedrijf LindSky. Witsel heeft ook een voetbalschool in Seraing die zijn naam draagt en waar vader Thierry Witsel zaakvoerder is.

Eden Hazard

Is geen echte investeerder. Hij stapte wel in het kapitaal van de nieuwe voetbalploeg die de Amerikaanse zakenman Bob Watkins oprichtte in San Diego. Zijn vermogen wordt geschat op iets meer dan 90 miljoen euro, daarmee is hij nog altijd de rijkste Rode Duivel.

Jan Vertonghen

Is eigenaar en oprichter van de Jan Vertonghen Foundation, een stichting die kinderen wil aanzetten tot spelen, bewegen en creativiteit.

Thomas Meunier

Is misschien de meest veelzijdige Rode Duivel als het op investeren aankomt. De nieuwe rechtsback van Dortmund is van alle markten thuis, zoveel is duidelijk. Zo investeerde hij samen met zijn zaakwaarnemer Jacques Lichtenstein in het kunstproject Play-it-Art. Een project dat voetbal wil combineren met moderne kunst. Verder is Meunier ook mede-eigenaar van La Plaza, een kip-aan-het-spitrestaurant in het hartje van Bastenaken. De bijhorende plannen om er een loungebar én een dakterras van te maken zitten voorlopig in de koelkast. In zijn thuishaven Saint-Ode is Meunier ook eigenaar van een bedrijf dat zich specialiseert in tuinonderhoud en tuinaanleg.

Kevin De Bruyne

Investeerde in 2014 in het kledinglabel KDB, de opbrengst daarvan ging naar de Special Olympics. De Bruyne werd voor zijn periode bij Manchester City ook sponsor van het Duitse vogelpark Walsrode.

Vincent Kompany

Stapte in 2010 mee in het productiehuis Bonka Circus, sinds 2011 is Kompany ook eigenaar van een bedrijf dat luxewagens verhuurt in Manchester. In 2013 nam hij de voetbalclub FC Bleid over en doopte ze in BX Brussels. Hij investeerde ook in twee sportcafés in Antwerpen en Brussel genaamd Good Kompany, die gingen binnen het jaar failliet. In Engeland heeft hij ook aandelen in verschillende vastgoedvennootschappen zoals Nubis Rock Ltd. Kompany heeft ook een bedrijf voor voetbalconsultancy, Football Centrix en een liefdadigheidsorganisatie voor daklozen Tackle for Manchester. Samen met zijn zakenpartner Klaas Gaublomme bracht hij alles onder in de Britse holding ‘Plankton & Smallfish’. Intussen investeerde Kompany ook zijn eigen centen in Anderlecht en is hij medeaandeelhouder van zijn club.

Simon Mignolet

Is samen met zijn broer Wouter eigenaar van twee koffiehuizen in Sint-Truiden. Mignolet heeft met zijn Twenty Two Coffee ook een eigen koffiemerk op de markt gebracht.

Nacer Chadli

Investeerde in het verleden in twee kledingzaken onder de naam Shaza, één in Neupré en één in Luik.

Lees ook:

Hoe Thibaut Courtois een Madrileen voor het leven wordt: in België zien ze hem niet meer terug

Thibaut Courtois wordt aandeelhouder bij Spaanse derdeklasser Inter de Madrid