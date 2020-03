Van een “domme” rode kaart tot een glansrol tegen Servië: de interlandcarrière van Dembélé in vijf momenten GVS

08 maart 2020

19u30 0 Rode Duivels Zijn laatste selectie verwierf hij 544 dagen geleden, maar nu zet Moussa Dembélé ook definitief een punt achter zijn interlandcarrière. Van zijn debuut in 2006 over de glansrol tegen Servië en zijn allerlaatste minuten. Dembélé bij de Rode Duivels in vijf momenten.

20 mei 2006: debuut

Op 20 mei 2006 trok Moussa Dembélé voor het eerst een Rode Duivels-shirt aan. Achttien was hij toen, in de oefeninterland tegen Slowakije verving hij aan de rust Luigi Pieroni. Het België van toenmalig bondscoach René Vandereycken stond op dat moment 56ste op de wereldranglijst, de technisch vaardige middenvelder van AZ was samen met onder andere Thomas Vermaelen en Nicolas Lombaerts de Belgische hoop op de toekomst. “Voor het grote publiek is hij misschien een onbekende, maar ik ken Moussa al lang”, vertelde Vincent Kompany na het 1-1-gelijkspel. “Ik wist dat hij Rode Duivel ging worden. Die balaanname en dat wegdraaien van de tegenstander. Zijn aanwezigheid is een goede zaak.”

11 oktober 2006: eerste goal én eerste rode kaart

Van dolle vreugde naar een anticlimax op zes minuten tijd. Tijdens de kwalificatiematch tegen Azerbeidzjan voor het EK van 2008 scoorde invaller Dembélé in minuut 82 z’n eerste treffer voor ons land, goed voor de 3-0-eindstand. Met een kopbal nota bene, “goed gedaan van mezelf, want ik scoor niet vaak met het hoofd”, vertelde de middenvelder achteraf.

Na het laatste fluitsignaal overheerste toch vooral de teleurstelling. Moussa verknalde de avond op een domme manier. Na een worstelpartij revancheerde Dembélé zich door na te trappen, zijn eerste en enige rode kaart bij België was onvermijdelijk. “Wat er toen door mijn hoofd ging? Weinig. Want wie zoiets doet, denkt niet na. Ik hoop dat ik mijn lesje heb geleerd. Dom dom dom.” De UEFA schorste Dembélé uiteindelijk voor drie speeldagen.

22 augustus 2007: dooddoener van Servië

In 82 caps en 4.866 minuten maakte Dembélé vijf goals. Twee stuks scoorde hij in het EK-kwalificatieduel tegen Servië. Eerst opende hij de score met een fantastische volley, na een geweldige rush kneep hij het Balkanland helemaal dood. “De absolute uitblinker, de heerlijke rustbrenger. Dembélé laat de Belgische fans weer genieten”, schreef onze chef voetbal Stephan Keygnaert. Zonder twijfel zijn beste match.

17 juni 2014: eerste optreden op groot toernooi

Na twaalf jaar afwezigheid trad België op het WK van 2014 in Brazilië nog eens aan op een groot toernooi. In de openingsmatch tegen Algerije posteerde bondscoach Marc Wilmots Dembélé, die intussen bij Tottenham speelde, in een driehoek op het middenveld - samen met Kevin De Bruyne en Axel Witsel. Het Noord-Afrikaanse land klom op voorsprong, uitgerekend Marouane Fellaini - de vervanger van Dembélé op het uur - luidde de ommekeer in. België won uiteindelijk met 2-1. Enkel tegen Zuid-Korea zou Dembélé op dat WK nog minuten sprokkelen, want Fellaini kreeg voortaan de voorkeur op hem.

11 september 2018: laatste wedstrijd

544 dagen geleden speelde Dembélé zijn laatste interlandmatch, meteen ook zijn eerste en enige wedstrijd in de Nations League. Tien minuten voor tijd kwam hij in het duel tegen IJsland Youri Tielemans vervangen. Dembélé trok de 0-3-zege mee over de streep. Zijn laatste wapenfeit dus, Dembélé werd sindsdien niet meer opgeroepen door Roberto Martínez. Nu zit zijn interlandcarrière er definitief op.