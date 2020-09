Van Crombrugge is niet volledig fit en verlaat selectie Duivels, Roef opgeroepen als vervanger Redactie

01 september 2020

Nog een afzegging bij de Rode Duivels. Hendrik Van Crombrugge (27) is niet volledig fit en verlaat de selectie. De doelman keert terug naar Anderlecht om te herstellen en wordt in de selectie van Roberto Martínez vervangen door AA Gent-doelman Davy Roef (26). De andere keepers in de selectie van de nationale ploeg zijn Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Casteels. Eerder haakten ook Dedryck Boyata, Nacer Chadli, Elias Cobbaut en Divock Origi al geblesseerd af. Thomas Vermaelen mag Japan dan weer niet uit voor een reis naar Europa.

