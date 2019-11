Vader Kompany neemt het op voor zijn zoon: “Geen zorgen, ‘Vince’ zal klaar zijn voor het EK” ABD

25 november 2019

08u08

Bron: La Dernière Heure 1 Rode Duivels “Vincent zal klaar zijn.” Pierre Kompany (72) is er rotsvast van overtuigd dat zijn zoon zal kunnen spelen het EK 2020. “En we worden Europees kampioen”, voegt hij er fijntjes aan toe.

Pierre Kompany: supporter van Anderlecht én de Rode Duivels. De burgemeester van Ganshoren is een man met een mening. Hij staat achter de filosofie van zijn zoon, de speler-manager van paars-wit. “Met wat meer geluk heeft Anderlecht meer punten, maar dat is nu eenmaal niet het geval. Vincent is geduldig. Hij weet dat paars-wit tijd nodig heeft, maar uiteindelijk komen ze wel weer terug op het hoogste niveau”, laat Pierre Kompany optekenen in La Dernière Heure. “Ja, ik geloof in ‘het Proces’. De jongeren zijn de toekomst van de club. Ze niet langer verkopen voor zes à tien miljoen, maar hen integreren in een écht project zodat ze later voor 14 of 15 miljoen kunnen vertrekken. Dat is een goede aanpak.”

De jongeren krijgen kansen bij Anderlecht, maar Kompany zelf miste dit seizoen alweer een pak wedstrijden door blessures. Ook nu revalideert hij nog steeds van een hamstringkwetsuur die hij opliep in de bekerwedstrijd tegen Beerschot vandaag exact twee maanden geleden. Zal hij eind dit seizoen wel voldoende fit zijn voor het EK 2020? “Geen stress”, grijnst vader Kompany. “Ik kan je verzekeren dat Vincent klaar zal zijn. Op dit moment pakt hij de tijd om volledig te herstellen zonder een risico te nemen.”

Duivels klaar om te oogsten

Met of zonder Kompany: de Rode Duivels zijn één van de favorieten om volgende zomer Europees kampioen te worden. “België wórdt Europees kampioen”, is Pierre zelfzeker. “De ploeg is klaar om te oogsten. Op het WK in Rusland benaderden we een perfect niveau, alleen zat het niet mee tegen Frankrijk. We hadden al wereldkampioen moeten zijn. Maar EURO 2020 wordt ons moment.”

Pierre Kompany, burgemeester van Ganshoren, stelt vandaag zijn boek voor. ‘Pierre Kompany, van Congo tot Ganshoren, een ongelofelijk leven’.