UEFA onthult weg richting WK 2022: Rode Duivels kunnen zich geen misstap veroorloven PJC

04 december 2019

België zal zich geen misstappen kunnen veroorloven op weg naar het WK 2022 in Qatar. In de kwalificaties in Europa zijn enkel de tien groepswinnaars zeker van een rechtstreeks ticket. De overige drie plaatsen worden verdeeld via barrages. In die kwalificaties zal er trouwens VAR zijn, net als in de komende play-offs richting EK.

Ook interessant: bij de loting voor de volgende Nations League zit België in pot 2 van Nations League A, samen met Frankrijk, Spanje en Italië. Zij zijn dus geen mogelijke tegenstanders. Portugal, Nederland, Engeland en Zwitserland zitten in pot 1, Bosnië, Oekraïne, Denemarken en Zweden in pot 3 en Kroatië, Polen, Duitsland en IJsland in pot 4.