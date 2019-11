UEFA klaagt KBVB aan omdat Boyata even in shirt Batshuayi speelde tegen Rusland Redactie

20 november 2019

22u28 0 Rode Duivels Alleen de UEFA kon er niet om lachen. Het feit dat Dedryck Boyata in Rusland een tiental minuten met het shirt van Michy Batshuayi speelde, krijgt mogelijk nog een staartje. De UEFA heeft beslist om een disciplinair onderzoek te openen naar het voorval. Op 12 december buigt een commissie zich over de zaak. Ook Rusland houdt mogelijk een boete over aan het duel, omdat de wedstrijd met vertraging begon.

De shirtverwarring was een dag later een gesmaakt thema in diverse media. Dedryck Boyata kwam na rust immers verrassend met het shirt van Michy Batshuayi op het veld. Na enkele minuten had iemand aan de zijlijn al de vergissing opgemerkt en werd het shirtje gewisseld. Na afloop kon onder meer Michy Batshuayi op Twitter smakelijk lachen met het incident, maar de UEFA tilt zwaarder aan de feiten.

De ethische commissie van de UEFA buigt zich op 12 december over de zaak.

Naast de Rode Duivels werden ook onder meer Nederland (herhaling op groot scherm), Portugal (veldinvasie) en Denemarken (veldinvasie en afsteken van vuurwerk) aangeklaagd. De zwaarste feiten werden Roemenië aangewreven. De Roemeense voetbalbond moet zich verantwoorden voor racistisch gedrag van haar fans bij de EK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag, thuis tegen Zweden (0-2).